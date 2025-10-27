Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Krankenwageneinsatz bei Beograd und ein gehörloser Schiri in Uhlbach
Türkspor Stuttgart erobert eindrucksvoll die Tabellenführung zurück und auch OFK Beograd ist bereit für das bevorstehende direkte Duell.
Am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, gab es wenige Überraschungen. Die Favoriten fahren allesamt Siege ein, gleichzeitig wird die Lage der drei Teams im Tabellenkeller immer prekärer. Der Blick auf die Begegnungen.