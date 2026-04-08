Im verlegten Spiel der Kreisliga A, Staffel 1, erleidet der TSV Mühlhausen im Kampf um den Klassenverbleib einen Rückschlag und verliert mit 2:3.
08.04.2026 - 15:50 Uhr
Der TSV Mühllhausen hat es am Dienstagabend verpasst, bis auf zwei Punkte ans rettende Ufer der Kreisliga A, Staffel 1, aufzuschließen. Das Team von Trainer Armend Mehmeti verlor beim Tabellenfünften TV89 Zuffenhausen mit 2:3 und parkt weiterhin auf dem Relegationsplatz. „Der Sieg für die Heimelf war verdient, wir haben nicht an die guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen können“, sagt Mehmeti.