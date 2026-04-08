Im verlegten Spiel der Kreisliga A, Staffel 1, erleidet der TSV Mühlhausen im Kampf um den Klassenverbleib einen Rückschlag und verliert mit 2:3.

Der TSV Mühllhausen hat es am Dienstagabend verpasst, bis auf zwei Punkte ans rettende Ufer der Kreisliga A, Staffel 1, aufzuschließen. Das Team von Trainer Armend Mehmeti verlor beim Tabellenfünften TV89 Zuffenhausen mit 2:3 und parkt weiterhin auf dem Relegationsplatz. „Der Sieg für die Heimelf war verdient, wir haben nicht an die guten Leistungen der Vorwochen anknüpfen können“, sagt Mehmeti.

Gleichwohl die Gäste zu Beginn der Partie obenauf waren. „Die ersten zehn Minuten waren gut, danach lief nicht mehr viel zusammen“, so Mehmeti. Genau andersherum nahm es TVZ-Trainer Umut Yürük wahr, für den die schläfrigen ersten zehn Minuten seines Verbunds inklusive des frühen Rückstand von Arben Bylykbashi nicht weiter verwunderlich waren. „Schon das Aufwärmen war Lari Fari, das war die Folge davon.“ Doch für die Seinen klingelte der Wecker in Form des Gegentores und plötzlich „waren wir hellwach und immer besser im Spiel“. Zudem noch erfolgreich: Alieu Darboe per Doppelschlag binnen zwei Minuten und Harun Kuzu drehten die Partie zur 3:1-Gastgeberführung. Wobei Yürük mit der Chancenverwertung haderte: „4:1, 5:1 hätte es für uns zur Pause stehen müssen, dann wären wir keinesfalls mehr in Bedrängnis gekommen.“

Denn es wurde nochmals knapp für die Hausherren. Nach 49 Minuten sah nämlich Innenverteidiger Patrick Lechner wegen einer Notbremse die Rote Karte – „grenzwertig“, wie beide Trainer die Entscheidung beurteilten. Die Gäste hatten die ein oder andere Chance, unter anderem hielt Julian Santos im Zuffenhausener Gehäuse zweimal stark. In der 89. Minute war aber auch er machtlos – Kevin Krewenka verkürzte auf 2:3. Die dann folgenden vier Minuten Nachspielzeit seien ihm wie 40 Minuten vorgekommen, sagt Yürük schmunzelnd. Und einmal musste er noch kräftig durchatmen, bis der Sieg eingetütet war. Milos Bjelkic kam zum Abschluss, setzte das Spielgerät aber knapp über das Gehäuse. „Kommt der Ball aufs Tor, endet die Partie 3:3“, ist sich Yürük sich. Indes sagt sein Amtskollege Mehmeti: „Ein Punkt wäre für uns glücklich gewesen.“

Der TV89 Zuffenhausen trifft am Sonntag beim TV Zazenhausen an, Mühlhausen muss zum TSV Uhlbach. Beide Partien beginnen um 15 Uhr.

Tore: 0:1 Bylykbaschi (2.), 1:1 Darboe (18.), 2:1 Darboe (20.), 3:1 Kuzu (29.), 3:2 Krewenka (89.).

Besonderes: Rote Karte für Zuffenhausens Patrick Lechner (49., Notbremse)