Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Münster mit zwei neuen Trainern, 13-Tore-Wahnsinn und ein Ex-Profi hält Wort
Angelo Nigro feiert in Münster ein gelungenes Debüt. Shkemb Miftari sorgt mit Vierer-Pack wieder für strahlende Gesichter bei Türkspor.
Angelo Nigro feiert in Münster ein gelungenes Debüt. Shkemb Miftari sorgt mit Vierer-Pack wieder für strahlende Gesichter bei Türkspor.
Bereits vor dem 19. Spieltag der Kreisliga A, Staffel 1, Stuttgart/Böblingen hat Coach Mehmeti beim TSV Mühlhausen verlängert und feiert mit den Seinen dann einen wichtigen Keller-Sieg. Derweil kocht ein Coach vor Wut und ärgert sich mächtig über den Unparteiischen.