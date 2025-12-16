 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Paukenschlag beim Spitzenreiter – der Trainer wirft hin

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Paukenschlag beim Spitzenreiter – der Trainer wirft hin

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Paukenschlag beim Spitzenreiter – der Trainer wirft hin
1
Hat beim Spitzenreiter hingeworfen. Trainer Sasa Aleksic. Foto: Archiv Günter Bergmann

Sasa Aleksic vermisst die Rückendeckung der Vereinsverantwortlichen, weshalb für ihn bei OFK Beograd Stuttgart Schluss ist. Ein Nachfolger steht bereits fest.

Mit fünf Punkten Vorsprung thronen die Fußballer von OFK Beograd Stuttgart an der Spitze der Kreisliga-A-Staffel 1. Also Friede, Freude, Eierkuchen, sollte man meinen. Jedoch: weit gefehlt. Der Paukenschlag ist in dieser Woche gefolgt: Der Erfolgstrainer Sasa Aleksic hat beim Tabellenführer hingeworfen. „Ich hatte keine Unterstützung vom Management, betrachte Fußball stets professionell, auch wenn es sich hier um eine Amateurliga handelt. Leider hat man das im Management nicht so gesehen“, begründet Aleksic seinen Entschluss.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Das sind die neun neuen Trainer der Saison

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Das sind die neun neuen Trainer der Saison

Selten hat es in der Staffel vor einer Saison ein größeres Kommen und Gehen von Trainern gegeben. Ein Neuer war einst Jugendkeeper eines Profivereins, einer ist gerade mal 25 Jahre alt.

Überrascht von des Trainers Entscheidung? „Jein“, antwortet Beograds Spielleiter Aleksandar Rogic. Vom Zeitpunkt her und nach einer so guten Hinrunde schon. Dass Aleksic und Beograd alsbald getrennte Wege gehen würden, damit habe er aber gerechnet. „Allerdings erst zum Saisonende.“ Denn Aleksic, der im Sommer das Beograd-Team übernahm, habe nicht das „Selbstverständnis, das es in der Kreisliga A braucht“, so Rogic und meint damit: „Er hat einen zu hohen Anspruch, konnte sich mit den Bedingungen in der Kreisliga nicht anfreunden.“ Häufiger habe er, wie er es aus höherklassigen Ligen gewohnt sei, disziplinarisch durchgreifen wollen. „Wir haben ihm dann gesagt, dass das ja nur unterklassiger Fußball ist und man drüber hinweg sehen müsse. Das hat er dann wohl mit fehlender Unterstützung gemeint.“

Der Coach ist also weg, der Puls bei Rogic dennoch weiterhin im gesunden Bereich. Die Mannschaft sei intakt. Es gebe keinen Grund zur Panik, auch nicht bei der Trainersuche. Denn diese muss gar nicht mehr stattfinden. Ersatz ist bereits intern gefunden. Der bisherige Co-Trainer Ratko Milic steigt nun zum Chef auf. Zudem vermeldet der Spitzenreiter einen Neuzugang. Der Mittelfeldspieler Phil Schmidt, zuletzt für den Landesligisten TV Echterdingen aktiv, schließt sich der serbischen Mannschaft an.

Aleksic überlegt sich derweil, ob er einen anderen Trainerposten annehmen soll. „Ich habe bereits einige Angebote, mal sehen“, sagt er.

Weitere Themen

Fußball-Landesliga: Ein Rückkehrer soll für den TV Echterdingen zum Retter werden

Fußball-Landesliga Ein Rückkehrer soll für den TV Echterdingen zum Retter werden

Der Filderclub findet nach längerer Suche einen Übergangstrainer für den Rest dieser Saison. Derweil geht der bisherige Coach Sarajlic im Ärger. Sein Kommentar: „Unter aller Sau.“
Von Franz Stettmer
Eishockey: Stuttgart Rebels: Liga-Bestwert – In der Overtime sind die Rebels nicht zu schlagen

Eishockey: Stuttgart Rebels Liga-Bestwert – In der Overtime sind die Rebels nicht zu schlagen

Der Stuttgarter Eishockey-Oberligist tritt als Einheit auf und siegt beim EC Peiting mit 3:2.
Von Torsten Streib
Basketball in Stuttgart: Drei Siege zum dritten Advent

Basketball in Stuttgart Drei Siege zum dritten Advent

Die Stuttgarter Basketballer feiern allesamt Erfolge. Während die Möhringer und die MTV-Frauen ihre Serien ausbauen, trumpft bei den MTV-Männern der Center auf.
Von Tom Bloch
Volleyball: 3. Liga: Akute Aufstiegsgefahr für den ASV Botnang

Volleyball: 3. Liga Akute Aufstiegsgefahr für den ASV Botnang

Die Drittliga-Volleyballer sind nach dem Sieg gegen die TG Rüsselsheim auf Zweitliga-Kurs. Die 2. Bundesliga macht dem Verein weniger Sorgen als der Haushaltsplan der Stadt.
Von Tom Bloch
Frauen-Handball: Regionalliga: Wieso eine Niederlage Mut für die Rückrunde macht

Frauen-Handball: Regionalliga Wieso eine Niederlage Mut für die Rückrunde macht

Die HSG Leinfelden-Echterdingen hält gegen den Favoriten HC Schmiden/Oeffingen lange mit, fängt sich aber wieder eine Niederlage ein. Wie es nach der Pause bergauf gehen soll.
Von Marius Gschwendtner
Eishockey: Stuttgart Rebels: Auf ein geklärtes Pass-Thema folgt die Niederlage

Eishockey: Stuttgart Rebels Auf ein geklärtes Pass-Thema folgt die Niederlage

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels verliert sein Heimspiel gegen die Lindau Islanders mit 2:5.
Von Torsten Streib
Fußball-Kreisliga B: Videobeweis und Polizeieinsatz nach Tumulten

Fußball-Kreisliga B Videobeweis und Polizeieinsatz nach Tumulten

Am letzten Spieltag dieses Kalenderjahres knallt es in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga B. Es drohen sportliche und juristische Konsequenzen. Ist ein genereller Trend wahrnehmbar?
Von Marius Gschwendtner
Eiskunstlauf: deutche Meisterschaft: Erfolgreiche Party auf dem Eis mit Nelly Furtado

Eiskunstlauf: deutche Meisterschaft Erfolgreiche Party auf dem Eis mit Nelly Furtado

Nach ihrem Vorjahressieg landet die Stuttgarterin Anna-Angela Minna bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften dieses Mal auf Rang zwei.
Von Torsten Streib
Tischtennis 2. Bundesliga: Die ungewöhnliche Deutschland-Tour der Sportbund-Frauen

Tischtennis 2. Bundesliga Die ungewöhnliche Deutschland-Tour der Sportbund-Frauen

Für die Auswärtsspiele in der 2. Bundesliga reist der DJK Sportbund Stuttgart in ein unbekanntes Örtchen nach dem anderen. Warum Kleinstadt-Vereine dort so zahlreich vertreten sind.
Von Valentin Schwarz
Eishockey: Stuttgart Rebels: Dane Montgomery – der Motor der Mannschaft mit dem goldenen Helm

Eishockey: Stuttgart Rebels Dane Montgomery – der Motor der Mannschaft mit dem goldenen Helm

Dane Montgomery kam im Sommer zum Eishockey-Oberligisten und ist bereits Kapitän. Im Team hat er einen Akteur, dessen Meinung ihm besonders wichtig ist.
Von Torsten Streib
 
 