Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Remis in beiden Topduellen und historische Premiere für die SportKultur
Das Spitzenquartett schenkt sich nichts – auch wegen eines artistischen Tores in Münster, das für Applaus vom Gegner sorgt.
Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, marschieren die Top Vier weiterhin im Gleichschritt. Derweil kassiert ein Trainer im Zuffenhausener Derby Gelb-Rot und muss die Wundertüte der Liga erneut eine Horrorklatsche hinnehmen. Der Blick auf die Begegnungen.