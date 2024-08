Teil eins zur Staffel 1: Türkspor Stuttgart, SG Untertürkheim und SV Sillenbuch II. Ein Meistermacher ist mit seinem Bruder zurück an alter Wirkungsstätte, welche Abgänge beim abgestiegenen Bezirksliga-Rekordteam besonders schmerzen, und ein Quereinsteiger kommt im Tauschgeschäft.

Dominik Grill 20.08.2024 - 18:30 Uhr

Der Countdown läuft, die Vorfreude steigt. Am 1. September beginnt in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A die neue Saison. Bis dahin blicken wir auf die Ausgangslage bei den 16 Mannschaften. Was ist auf dem Transfermarkt passiert, wie lief die Vorbereitung, und wer hat welche Ziele? Heute in unserem ersten Teil: Türkspor Stuttgart, die SG Untertürkheim und der SV Sillenbuch II.