Der Glaube an den Klassenverbleib ist ungebrochen

Die Kreisliga-A-Kicker der Spvgg Rommelshausen um ihren Spielertrainer Rifaat Al-Shammaa gehen in der Staffel 1 als Vorletzte in die Winterpause.

Harald Landwehr 05.12.2024 - 14:13 Uhr

Wenn sich Rifaat Al-Shammaa ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk hätte wünschen dürfen, dann mit Sicherheit das, dass die Hinrunde in der Staffel 1 der Kreisliga A für die Fußballer der Spvgg Rommelshausen erst etwa zwei oder drei Wochen später zu Ende gegangen wäre. Denn in den ersten zwölf Spielen der Saison hatte der Aufsteiger um seinen Spielertrainer nur acht Punkte gesammelt und sah schon wie ein sicherer Absteiger aus. Zuletzt haben die „Römer“ Fußballer allerdings einen kleinen positiven Lauf gestartet und in zwei Partien noch einmal vier Zähler auf ihr Konto gepackt.