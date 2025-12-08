Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Torfestivals zum Jahresende und zwei Viererpacker
52 Treffer in acht Partien, wilde Duelle in Cannstatt und in Wangen, zwei Vierfachtorschützen – der letzte Spieltag der A1 vor der Winterpause hat es nochmal in sich.
Von einer besinnlichen Adventszeit ist am 15. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, keine Spur. Bis auf eine Ausnahme fallen in allen Partien mindestens fünf Tore. Während sich die Konstellation in der Spitzengruppe nur marginal verändert, sichert sich der bisherige Tabellenvorletzte gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf wichtige Punkte.