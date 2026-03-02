Der Rückrundenstart der Kreisliga A, Staffel 1, sorgt für Aufregung: Münster-Trainer tritt überraschend zurück, ein Ex-Profi trifft vierfach und in Weilimdorf fehlt der Schiedsrichter.
02.03.2026 - 18:09 Uhr
Der Rückrundenstart der Kreisliga A, Staffel 1, sorgt bereits für reichlich Gesprächsstoff. In Münster schmeißt der Trainer kurzfristig hin, Türkspor angelt sich einen Ex-Profi, der direkt vierfach trifft, SportKulturs spielender Co-Trainer schießt schon jetzt das „Tor des Monats“, und ein Schiedsrichter taucht nicht auf.