Die Kreisliga-A-Fußballer des TV Stetten um ihren neuen Trainer Michael Kienzle haben in der Staffel 1 bislang eine starke Saison gespielt und überwintern auf dem fünften Tabellenplatz. Im neuen Jahr sollen die Konzentrationsschwankungen minimiert werden.

brs 13.12.2024 - 14:06 Uhr

Das letzte Spiel vor Weihnachten wollte nicht so recht ins Bild passen bei den Fußballern des TV Stetten. In das ansonsten sehr positive Bild, das die Kicker in der Hinrunde der Staffel 1 in der Kreisliga A bis dahin von sich gezeichnet hatten. Deutlich mit 2:7 unterlagen die Akteure um ihren Kapitän Tim Kopp Anfang dieses Monats beim SV Breuningsweiler II und stehen nach dem ersten Rückrundenspiel nun auf dem fünften Tabellenplatz. „Auch wenn das letzte Spiel nicht gut gelaufen ist, bin ich grundsätzlich sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf“, sagt Michael Kienzle, der das Traineramt beim TV Stetten vergangenen Sommer übernommen hat.