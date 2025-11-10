Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Vierfaches Hurra von der Bank, Trikottausch und ein Fünferpacker
Nach dem Spitzenreiter-Sturz gibt es nun einen alleinigen Tabellenführer und im Tabellenkeller keine Veränderungen.
Nach dem Spitzenreiter-Sturz gibt es nun einen alleinigen Tabellenführer und im Tabellenkeller keine Veränderungen.
Spitzenreiter-Sturz am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1. Darüber hinaus wundert sich ein Coach über die Schiedsrichtereinteilung und hat eine Mannschaft einen ganz gechillten Spieltag. Der Blick auf die Begegnungen.