Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Zwei Viererpacker und ein Krankenwagen-Einsatz

Auch am dritten Spieltag zeigt sich die Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, in Torlaune. Während Türkspor sich schon wieder in überragender Frühform präsentiert, tritt der hochgehandelte SSV Zuffenhausen weiter auf der Stelle. Indes feiert die Sportvg Feuerbach ihren ersten Ausrufezeichen-Sieg. Der Blick auf die Begegnungnen des Wochenendes.

TV89 Zuffenhausen – TSV Münster 1:2 Der TSV Münster siegt auch im fünften Pflichtspiel der Saison, musste aber gegen Zuffenhausen ein hartes Stück Arbeit verrichten. Die Heimelf hatte zuvor in der Sportvg Feuerbach – ebenfalls Absteiger – bereits einen Meisterschaftsaspiranten besiegt (3:1). Zuffenhausens Trainer Umut Yürük zufolge wäre auch gegen Münster ein Dreier im Bereich des Möglichen gewesen. „Wir haben die letzte halbe Stunde nur noch auf das gegnerische Tor gespielt, mit Glück und falschen Entscheidungen des Schiedsrichters hat Münster gewonnen“, ist sich der Coach sicher. „Glückwunsch an den Gegner, aber ein Unentschieden wäre für beide gerecht gewesen.“

Allen voran eine Szene erzürnte bei den Zuffenhausenern die Gemüter und ließ Mittelfeldmann Christos Kirtzakis mit blutendem Bein zurück. „Der Gegner geht mit offener Sohle rein, bei Christos war das Schienbein danach komplett offen. Dafür muss es Rot geben“, ärgert sich Yürük.

Trotz allem blickt der Trainer zufrieden auf den bisherigen Saisonstart: „Viele haben mit uns nicht gerechnet, auch Münster war sehr überrascht.“ Er ist sich sicher: „Wir werden in dieser Saison eine Rolle spielen und noch den ein oder anderen Großen ärgern.“

Tore: 0:1 Weiss (38.), 0:2 Gugjolli (55., Foulelfmeter), 1:2 Kuzu (67.).

Sportvg Feuerbach – TSV Mühlhausen 5:0

Nach der enttäuschenden 1:3-Pleite gegen den TV89 Zuffenhausen hatten die Feuerbacher noch eine Rechnung offen – zu spüren bekamen das die Mühlhausener. Allen voran Marin Pranjic war nicht zu stoppen: Der 21-Jährige erzielte in Hälfte eins einen lupenreinen Hattrick, ehe er nach der Pause auch noch seinen vierten Treffer des Tages erzielte. „Er war da wo er sein musste“, konstatiert Sven Damnig, Trainer der Talkrabben. Gesagt sei auch: „Er hat viele Bälle bekommen. Wir haben Vollgas gegeben und Mühlhausen keine Luft gelassen.“ Ganz im Gegensatz zum vorigen Gegner Zuffenhausen, der sich nach der frühen Führung gegen Feuerbach auf die Abwehrarbeit beschränkt hatte, habe Mühlhausen versucht mitzuspielen.

War diese Spielausrichtung der Gäste ausschlaggebend für die am Ende deutliche Pleite? „Wir haben mehrere Geschenke verteilt“, sagt jedenfalls Mühlhausens Coach Armend Mehmeti, der betont: „Feuerbach war die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen – aber nicht in der Höhe.“ Er gibt zu, dass den Seinen noch das Bezirkspokal-Spiel am Donnerstagabend gegen den Bezirksligisten und Ligakonkurrenten der Vorsaison, ASV Botnang, in den Knochen gesteckt habe. Dieses hatten die Mühlhausener überraschend mit 4:2 gewonnen. „Es war ein intensives Spiel, das Körner gekostet hat. Gegen Feuerbach waren wir dann nicht so frisch, wie normalerweise.“

Feuerbachs Damnig war hingegen naturgemäß hochzufrieden: „Wir hatten etwas zu beweisen und haben das gegen eine unangenehme Truppe wie Mühlhausen geschafft.“ Auch im mentalen Bereich sei solche Aufbauarbeit in Form von überzeugenden Siegen wichtig: „Letztes Jahr haben wir immer wieder den Arsch voll bekommen, das steckt bei dem ein oder anderen noch in den Köpfen.“ Die Devise beim Tabellenfünften lautet: in der Liga ankommen und Selbstbewusstsein zurückgewinnen. Gegen Mühlhausen ist das schon einmal gelungen.

Tore: 1:0 Pranjic (7.), 2:0 Pranjic (26.), 3:0 Pranjic (45.), 4:0 Pranjic (57.), 5:0 Ramaj (78.).

Türkspor Stuttgart – SC Stammheim 10:2

Die Roten setzen im dritten Ligaspiel das dritte Ausrufezeichen und schrauben das eigene Trefferkonto auf satte 20 Tore hoch. Während der Star-Neuzugang und Offensivspieler Alper Arslan erneut angeschlagen fehlte, verrichtete mit Emir Dogansoy ein weiterer Neuzugang mit Verbandsliga-Erfahrung die Offensivarbeit – vier Tore erzielte der 23-Jährige, der mit nunmehr sieben Treffern die Schützenliste anführt. „Es macht Spaß anzusehen, wie gut die Mannschaft schon harmoniert“, konstatiert Türkspors Trainer Memik Erdogan. Der Grund dafür: „Trotz der vielen Abgänge von Stammspielern haben wir eine intakte Wirbelsäule im Team, die die neuen Spieler gut aufnimmt.“ Jenes Rückgrad bilden unter anderem Daniel und Damir Bosnjak, Ugur Capar, Enes Korkmaz und Hüsrev Kop, die schon in Jugendtagen zusammen kickten.

Letzterer saß gegen Stammheim angeschlagen nur auf der Bank, nachdem er sich zuvor gegen den SSV Zuffenhausen eine Wadenzerrung zugezogen hatte. Vertreten wurde er heuer nicht von Elferkiller Halis Özcan sondern von Timur Muric. Die Geschichte des Spiels ist indes schnell erzählt. Nach einer 3:1-Pausenführung ließ der Spitzenreiter in Hälfte zwei ganze sieben Tore folgen. „Wir haben sie müde gespielt, das war der Plan“, sagt Erdogan. Kurzer Blick in den Rückspiegel: In der vergangenen Saison hatten die Roten nach einem ähnlich überragenden Start 17 Treffer auf der Habenseite, heuer sind es also noch einmal drei mehr.

Zur Wahrheit gehört freilich auch: Wie und ob der SC Stammheim in der Kreisliga A konkurrenzfähig ist, bleibt noch abzuwarten. Bereits im ersten Spiel geriet der Absteiger gegen die SG West mit 3:7 unter die Räder. Aktuell liegt das Team von Trainer Stefan Diesing auf dem letzten Tabellenplatz.

Tore: 1:0 Dogansoy (6., Foulelfmeter), 2:0 Isa Bozkurt (35.), 3:0 Dogansoy (40.), 3:1 Palenfo (45.), 3:2 Skordoulis (54.), 4:2 Dogansoy (56.), 5:2 Dogansoy (60.), 6:2 Camkerten (72.), 7:2 Ali Delgir (73.), 8:2 Sovtic (79.), 9:2 Sovtic (83.), 10:2 Haklaj (85.).

OFK Beograd – SSV Zuffenhausen 2:0

Neben Türkspor und Münster bleibt mit Beograd auch eine dritte Mannschaft verlustpunktfrei in der noch jungen Saison. Nachdem die ambitionierte Truppe unter der Woche den TV89 Zuffenhausen per 5:4 im Elfmeterschießen aus dem Pokal gekegelt hatte, musste im nächsten Stadtteilderby jüngst der SSV dran glauben – die Balkan-Kicker sind also aktuell der Platzhirsch im Revier. „Wir werden besser und besser“, konstatiert Sasa Aleksic, Trainer der Beograder, zufrieden. Während er einen leidenschaftlich kämpfenden Gegner sah, habe auch seine Mannschaft „150 Prozent“ gegeben. Früh besorgte Nikola Lakovic die Führung, ehe er spät auch noch zum Endstand traf. Bitter für Beograd: Bei einem Zweikampf fiel Dejan Mitrovic unglücklich auf die Schulter, brach sich das Schlüsselbein. „Das macht mich traurig, aber so ist Fußball manchmal“, sagt Aleksic.

Unterdessen kommt der vor der Saison hochgehandelte SSV Zuffenhausen nicht in Tritt. Trainer Erhan Atici hat aus den vergangenen Spielen seine Schlüsse gezogen und kündigt eine Systemumstellung an: „Letztes Jahr sind wir hoch angerannt, haben im Sommer aber mehrere Spieler verloren, die das sehr gut gemacht haben. Jetzt funktioniert das nicht mehr.“ Künftig werde das Team defensiver stehen, gleichzeitig gelte es diverse „Nebenkriegsschauplätze“ abzustellen. „Es gibt viele kleine Themen rund um die Mannschaft und den Verein, die uns den Fokus nehmen“, hadert Atici. Unter anderem sei ein Spieler suspendiert worden, gleichzeitig gäbe es Themen von Vereinsseite, die geklärt werden müssen.

Eine Anekdote, die aktuell ins Bild zu passen scheint: Erdem Akcan, in der vergangenen Saison für Türkspor noch 26 Mal erfolgreich, verschoss gegen Beograd wie schon im vorigen Spiel gegen seinen Ex-Club einen Elfmeter. Aktuell steht er noch bei null Toren.

Tore: 1:0 Lakovic (7.), 2:0 Lakovic (90.).

Besonderes: Beograds Trnic pariert einen Foulelfmeter von Zuffenhausens Akcan (45.).

SG West – TSV Weilimdorf II 1:0

Dank des Sieges gegen den Aufsteiger bleibt die SG West als Tabellenvierter am Spitzentrio dran. „Es war ein intensives Spiel, auch weil Weilimdorf natürlich mehrere Spieler aus der ersten Mannschaft eingesetzt hat“, konstatiert Wests Spielertrainer Senai Tasfaldet, der mit Benedikt Goos das Duo an der Seitenlinie bildet. Besonders Jeffrey Schieber habe den Seinen das Leben schwer gemacht. „Er ist ein sehr dynamischer Spieler mit tiefem Körperschwerpunkt, der uns im Mittelfeld ordentlich auf Trab gehalten hat“, erzählt Tasfaldet. Gleichzeitig sei Weilimdorf durch undiszipliniertes Verhalten aufgefallen – eine Spuckattacke war dem Schiedsrichter noch entgangen, kurz vor Schluss sah Emir Atamann zudem wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. Am Ende begründet der Coach den verdienten Sieg so: „Der Gegner kam kaum zu zwingenden Chancen. Unser Spielplan dagegen ist aufgegangen.“

Sein Gegenüber an der Seitenlinie, Jürgen Zeyer, spricht indes von einer Partie auf Augenhöhe: „Es war eigentlich ein 0:0-Spiel, aber wir haben diesen einen Fehler zu viel gemacht.“ Statt die Situation in der 69. Minute resolut zu klären, sei der eigene Abwehrspieler zu nachlässig gewesen, und konnte schließlich Wests Niclas Klausmann ungehindert zum Siegtreffer einschieben. Mit Blick auf die beiden kommenden Gegner, die verlustpunktfreien Türkspor und Beograd, gelte es laut Zeyer zwei Dinge zu beachten: „Wir dürfen die Nerven nicht verlieren – wir haben ein schweres Auftaktprogramm und uns bisher trotzdem gut geschlagen. Gleichzeitig müssen wir die Kinderkrankheiten abstellen.“ Sprich, Patzer wie gegen Weilimdorf oder auch beim 1:2 gegen Münster im ersten Ligaspiel müssten vermieden werden.

Tore: 1:0 Klausmann (68.).

Besonderes: Rote Karte für Weilimdorfs Atamann wegen einer Tätlichkeit (90.).

TB Untertürkheim – TSV Uhlbach 1:7

Das nennt man wohl Spieß umgedreht. Waren die Uhlbacher in den ersten beiden Saisonspielen mit jeweils 0:5 gegen die SG Weilimdorf sowie Beograd und jüngst im Pokal gegen den TS Echterdingen mit 2:7 unter die Räder gekommen, feierten sie in Untertürkheim nun ihrerseits ein Schützenfest. „Ein verdienter Sieg, meiner Meinung nach auch in der Höhe“, sagt Trainer Joshua Menger. „Die Gründe für die eigene Leistungsexplosion: „Wir haben endlich meine Spielidee über 90 Minuten umgesetzt und unser Spiel durchgezogen.“ Und tatsächlich: Von etwaigen mentalen Hemmungen in Anbetracht der schwachen Spiele zum Saisonstart war nichts zu spüren. Schon nach sechs Minuten stellte Lucca Ziegler die Weichen für den Kantersieg. „Wir haben eine gewisse Qualität und jedes Spiel beginnt bei null. Das habe ich den Jungs vor dem Spiel nahegebracht“, sagt Menger zufrieden.

Auf der anderen Seite ringt ein konsternierter Ivo Ilijasevic, Trainer der Untertürkheimer, um Worte: „Pure Enttäuschung. So habe ich das noch nie erlebt.“ Die Ligabilanz: drei Spiele, drei Niederlagen, vorletzter Tabellenplatz. „Wir waren wie in jedem Spielen grottenschlecht. Wir nehmen den Kampf null an, so hart muss man das sagen“, hadert Ilijasevic. Für die aktuelle Trainingswoche kündigt er Gespräche mit der Mannschaft an. Die Frage, die sich der Coach selbst stellt: „Wie kann ich die Jungs überhaupt noch anpacken?“ Klar ist: „Ich werde nicht aufgeben, dafür bin ich nicht der Typ. Ich bin mir sicher, dass wir da wieder rauskommen können.“

Tore: 0:1 Ziegler (12.), 0:2 Yildiz (41, Eigentor), 0:3 Sponer (42.), 0:4 Thöne (57., Foulelfmeter), 0:5 Sponer (59.), 1:5 Widmann (64.), 1:6 Haussecker (78.), 1:7 Wörner Alvarez (80.).

SG Weilimdorf – SV Prag 1:4

Nach Niederlagen gegen Türkspor (1:6) und OFK Beograd (3:4) fahren die Prager die ersten Punkte der Saison ein – für Trainer Frederik Bruder ein äußerst wichtiger Dreier: „Nach dem schweren Auftaktprogramm war es wichtig, nicht in einen negativen Strudel zu kommen.“ Er sah eine spielerisch ausgeglichene erste Hälfte, aber deutliche Vorteile in puncto Effizienz für die Seinen. Dementsprechend ging es mit einer vorentscheidenden 3:0-Führung in die Kabine. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann unsere gute Ausgangslage verwaltet und unseren Stiefel runtergespielt“, erzählt Bruder.

Eine aufsehenerregende Szene hatte das Spiel dann aber doch noch parat: Luis Westermann, der zuvor noch ein Tor und eine Vorlage erzielt hatte, knallte während eines Zweikampfs mit dem Kopf an das Zuschauergeländer am Spielfeldrand. Die Folge: eine stark blutende Platzwunde, Westermann wurde mit dem Krankenwagen abgeholt. „Es geht ihm wohl den Umständen entsprechend gut, er hat keine schwere Gehirnerschütterung“, sagt Bruder.

Auf der anderen Seite gibt Weilimdorfs Coach zu: „Wir sind schon ein wenig überrascht von dem Ergebnis.“ Für das Team bedeutet es die erste Niederlage im dritten Ligaspiel. „Wir haben einfach einen schlechten Tag erwischt. Wir machen vorne die Chancen nicht, kassieren zwei schnelle Gegentore und sind immer einen Schritt zu spät. Prag war das bessere Team.“ Am kommenden Sonntag reisen die Weilimdorfer beim SSV Zuffenhausen an – einer „Wundertüte“, glaubt der Coach. „Wir lassen uns nicht davon blenden, dass sie erst einen Punkt geholt haben“, führt er aus. „Ich bin mir sicher, dass sie bisher unter ihren Möglichkeiten spielen und zu deutlich mehr im Stande sind.“

Tore: 0:1 Raiser (10.), 0:2 Raiser (15.), 0:3 Westermann (40.), 0:4 König (60.), 1:4 Dietzhausen (90.).

TV Zazenhausen – SportKultur Stuttgart 3:2

„Es war Wiedergutmachung angesagt“, beschreibt Zazenhausens Co-Trainer Felix Giese die Devise vor dem Spiel. Im vorigen Ligaspiel beim TSV Weilimdorf II waren die Seinen noch mit 2:7 böse unter die Räder gekommen. Gegen den zweiten Aufsteiger, die SportKultur, wurde nun die offene Rechnung beglichen. Maximilian Hartmann sorgte für einen Start nach Maß, mit 2:2 ging es in die Kabinen – und musste Giese anerkennen: „Für einen Aufsteiger machen die es richtig gut. Uns war klar: Dieses Spiel gewinnen wir nur über den Kampf.“ Gesagt, getan. In einer zweiten Halbzeit auf Augenhöhe, „haben wir alles reingeworfen.“ Giese drückt es mit einem Augenzwinkern so aus: „Eigentlich wollen wir als Mannschaft keinen Rumpelfußball spielen, aber wenn es sein muss, können wir das auch.“

Bei Ender Mermer, Trainer der Gäste, klingt es ganz ähnlich – und kristallisiert sich die Erkenntnis immer mehr heraus: „In puncto Zweikampfhärte und Robustheit sind uns die Gegner überlegen. Das hat auch Zazenhausen gezeigt.“ Spielerisch könne er seiner Mannschaft keine Vorwürfe machen: „In der ersten Hälfte waren wir drückend überlegen, haben fünf, sechs hundertprozentige Torchancen.“ Und das sei eben das zweite Hauptproblem, das für die nunmehr dritte Niederlage im dritten Spiel sorge: die mangelnde Effizienz. Mit Blick auf die zurückliegende dürfte diese Tatsache für kollektives Augenreiben sorgen. Mit 149 Treffern schoß das Team damals die Kreisliga B, Staffel 2, kurz und klein. Mermer, der jüngst bekannt gab, nicht nur als Interimstrainer, sondern definitv bis Ende der Saison an der Seitenlinie zu bleiben, entgegnet: „So blöd es klingt: Wir hätten auch noch viel mehr Tore machen können.“ Dementsprechend sei die aktuelle Flaute auch nicht dem Abgang vom Torschützenkönig der Vorsaison, Isa Bozkurt, zu Türkspor Stuttgart geschuldet.

Tore: 1:0 Hartmann (2.), 1:1 Douty (15.), 1:2 Douty (27.), 2:2 Kurtovic (30.), 3:2 Kurtovic (80.).

