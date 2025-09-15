Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Zwei Viererpacker und ein Krankenwagen-Einsatz
Während Türkspor zweistellig trifft, feiert auch Uhlbach ein Schützenfest. Indes überschatten zwei schwerere Verletzungen den Spieltag.
Auch am dritten Spieltag zeigt sich die Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, in Torlaune. Während Türkspor sich schon wieder in überragender Frühform präsentiert, tritt der hochgehandelte SSV Zuffenhausen weiter auf der Stelle. Indes feiert die Sportvg Feuerbach ihren ersten Ausrufezeichen-Sieg. Der Blick auf die Begegnungnen des Wochenendes.