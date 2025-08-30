 
  Sport
  Lokalsport Stuttgart/Filder

  Auch diesmal ein heißer Dreikampf um den Titel?

Fußball: Kreisliga A, Staffel 2 Auch diesmal ein heißer Dreikampf um den Titel?

1
Kursrichtung Bezirksliga? Der SV Sillenbuch (im Bild Fabian Geißel) führt das Favoriten-Ranking an. Foto: Günter Bergmann

Saisonvorschau, letzter Teil: Das sind die Favoriten in der Staffel 2 mit den Stuttgart/Filder-Teams. Darüber hinaus ein Blick auf Trainer und die mögliche Absteigerzahl.

In der vergangenen Saison haben sich gleich drei Spitzenteams in der Staffel 2 der Kreisliga A bis zum Schluss einen heißen Dreikampf geliefert, den schließlich der TSV Jahn Büsnau als Doublegewinner mit einem Punkt Vorsprung für sich entschied. Dem SV Hoffeld, der als Überraschungsvizemeister in der Relegation scheiterte, und dem SV Sillenbuch blieben nur die Plätze. Einen ähnlichen Dreikampf könnte es nun auch in der an diesem Sonntag beginnenden neuen Runde wieder geben, wenn man der Einschätzung der Beteiligten glauben darf. Wie gehabt haben wir uns vor dem Start bei den Vereinen umgehört. Thema Meistertipp. Das Ergebnis: neun Stimmen für den erwähnten SV Sillenbuch, acht für den Bezirksliga-Absteiger ABV Stuttgart und sechs für den SV Hoffeld.

 

Darüber hinaus tauchen der TSV Rohr, der FSV Waldebene Stuttgart-Ost und Ermis Metantastis mit vereinzelten Nennungen auf der Favoritenliste auf. Der einzige Club der sich selbst zum Meisterschaftskandidaten erklärt, ist der ABV Stuttgart, der mit neuem Trainer, aber kaum unverändertem Kader definitiv den sofortigen Rückweg nach oben antreten will.

Rekordhalter unter den Trainern in der Staffel ist Marcel Hummel, der beim Aufsteiger TV Kemnat seine zwölfte Saison in Angriff nimmt, dicht gefolgt von Zvonimir Topalusic in Sillenbuch (zehnte Spielzeit). Bei sechs Teams stehen neue Taktgeber auf der Kommandobrücke. Der Meister darf auch in diesem Jahr wieder direkt in die Bezirksliga, der Zweitplatzierte muss respektive darf sich durch die Mühlen der Relegation kämpfen.

Im Tabellenkeller ist klar: Mindestens drei und maximal vier Mannschaften müssen direkt absteigen. Abhängig ist die Zahl davon, wie viele Teams aus der übergeordneten Bezirksliga Stuttgart/Böblingen absteigen.

