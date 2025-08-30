Saisonvorschau, letzter Teil: Das sind die Favoriten in der Staffel 2 mit den Stuttgart/Filder-Teams. Darüber hinaus ein Blick auf Trainer und die mögliche Absteigerzahl.

In der vergangenen Saison haben sich gleich drei Spitzenteams in der Staffel 2 der Kreisliga A bis zum Schluss einen heißen Dreikampf geliefert, den schließlich der TSV Jahn Büsnau als Doublegewinner mit einem Punkt Vorsprung für sich entschied. Dem SV Hoffeld, der als Überraschungsvizemeister in der Relegation scheiterte, und dem SV Sillenbuch blieben nur die Plätze. Einen ähnlichen Dreikampf könnte es nun auch in der an diesem Sonntag beginnenden neuen Runde wieder geben, wenn man der Einschätzung der Beteiligten glauben darf. Wie gehabt haben wir uns vor dem Start bei den Vereinen umgehört. Thema Meistertipp. Das Ergebnis: neun Stimmen für den erwähnten SV Sillenbuch, acht für den Bezirksliga-Absteiger ABV Stuttgart und sechs für den SV Hoffeld.