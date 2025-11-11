Fußball: Kreisliga A, Staffel 2 Das sind die sechs neuen Trainer der Saison
Das Trainerkarussell hat sich vor dieser Runde in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A ordentlich gedreht. Ein Überblick über alle neu eingestiegenen Coaches.
Nicht nur in den Kadern, sondern auch an den Seitenlinien hat sich vor dieser Saison in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen einiges getan. Sechs Vereine sind mit einem neuen Trainer in die Runde gegangen – und bei einem ist es inzwischen sogar bereits der dritte Coach des Spieljahrs.