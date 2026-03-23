Der Tabellenletzte feiert seinen zweiten Saisonsieg. Derweil zieht der Spitzenreiter Waldebene auf zehn Punkte davon und ereilt einen seiner Verfolger der nächste Verletzungsschock.
23.03.2026 - 20:00 Uhr
Trainerwechsel beim Tabellenletzten, Schocknachricht für den GFV Ermis Metanastis Stuttgart und ein an der Spitze immer weiter enteilender FSV Waldebene Stuttgart-Ost – das sind die Schlagworte zum 19. Spieltag der Staffel 2 in der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen. Der Überblick über alle Spiele vom Sonntag.