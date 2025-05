Nach wildem Schlagabtausch: erneute Wende an der Tabellenspitze

Das muntere Wechselspiel an der Tabellenspitze der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen geht weiter. Nach einem Ausrutscher des SV Hoffeld hat am Sonntag der TSV Jahn Büsnau wieder den Platz an der Sonne übernommen. Büsnau, Hoffeld, Sillenbuch – zwei Spieltage vor Rundenschluss bleibt es ein heißer Dreikampf um den Meistertitel.