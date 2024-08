Teil zwei zur Staffel 2: TSV Jahn Büsnau, KV Plieningen und Spvgg Möhringen. Während beim Vorjahresdritten Büsnau vor allem drei der Neuzugänge die Aufstiegshoffnungen nähren, bleibt man bei den beiden Nachbarn bescheiden – trotz genesenem Kapitän und trotz Torjäger-Toptalent.

Harald Landwehr 23.08.2024 - 16:00 Uhr

Am 1. September beginnt in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A die neue Saison. Bis dahin blicken wir auf die Ausgangslage bei den 15 Mannschaften. Was ist auf dem Transfermarkt passiert, wie lief die Vorbereitung, und wer hat welche Ziele? Heute in unserem zweiten Teil: TSV Jahn Büsnau, KV Plieningen und Spvgg Möhringen.