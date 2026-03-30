Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Spielabbruch nach schwerer Verletzung und im Tabellenkeller wird es duster

Eine schwere Verletzung hat den 20. Spieltag in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen überschattet. Die Partie zwischen dem KV Plieningen und dem SV Hoffeld musste deshalb abgebrochen werden. Derweil macht der Spitzenreiter FSV Waldebene Ost wie ein Spitzenreiter weiter – er bleibt nach seinem nächsten Sieg das mit zehn Punkten Vorsprung gejagte Team. Und im Tabellenkeller scheint eine Vorentscheidung gefallen. Vier Teams dürften die voraussichtlich drei Absteiger und den Relegationsteilnehmer unter sich ausmachen: Makedonija, die Sportfreunde Stuttgart, der TSV Heumaden und der TV Kemnat.