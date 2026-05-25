Fußball-Kreisliga A, Staffel III „Brutal gut“ – FSV Deufringen geht nächsten Schritt in Richtung Relegation
25.05.2026 - 18:48 Uhr
In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen ist der Relegationszug für den SV Oberjesingen abgefahren. Wer in die Relegation um die Bezirksliga einzieht, entscheidet sich also in den kommenden zwei Wochen zwischen dem FSV Deufringen und der SpVgg Aidlingen. Der VfL Sindelfingen II und der TSV Schönaich mussten ihre Spiele beim GSV Maichingen II beziehungsweise Türk SV Herrenberg wegen Spielermangel absagen.