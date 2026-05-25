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  6. „Brutal gut“ – FSV Deufringen geht nächsten Schritt in Richtung Relegation

Fußball-Kreisliga A, Staffel III „Brutal gut“ – FSV Deufringen geht nächsten Schritt in Richtung Relegation

Fußball-Kreisliga A, Staffel III: „Brutal gut“ – FSV Deufringen geht nächsten Schritt in Richtung Relegation
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Jannik Zweigart (re.) und der FSV Deufringen hängen Sebastian Knespel und den SV Oberjesingen im Kampf um den Relegationsplatz ab. Das Duell der beiden Clubs endete 5:2 für den FSV. Foto: /Eibner/Lars Neumann

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III ist der TV Gültstein nun offiziell abgestiegen. Im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz bleiben zwei Teams im Rennen.

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen ist der Relegationszug für den SV Oberjesingen abgefahren. Wer in die Relegation um die Bezirksliga einzieht, entscheidet sich also in den kommenden zwei Wochen zwischen dem FSV Deufringen und der SpVgg Aidlingen. Der VfL Sindelfingen II und der TSV Schönaich mussten ihre Spiele beim GSV Maichingen II beziehungsweise Türk SV Herrenberg wegen Spielermangel absagen.

 

Der TV Gültstein steigt nach einem 3:3 gegen die SV Böblingen II endgültig ab. „Unsere Truppe bleibt aber größtenteils zusammen und wird versuchen, in der neuen Saison eine gute Rolle in der Kreisliga B zu spielen“, sagt Abteilungsleiter Steffen Reutter und trägt den Abstieg mit Fassung.

FSV Deufringen lässt SV Oberjesingen kaum eine Chance

FSV Deufringen – SV Oberjesingen 5:2 (1:2): Jens Kschischek (9.) traf zum 1:0 für den FSV. Marco Völler (34.) verwandelte einen Elfmeter zum 1:1, Marvin Özkan (44.) legte das 1:2 nach. „Nach dem fragwürdigen Elfmeter für Oberjesingen waren wir noch angestachelter“, schilderte FSV-Coach Heiko Schmidt und ergänzte: „Die Gegner kamen mit ihrem Langholz nicht mehr weiter, und wir haben es spielerisch sehr gut gelöst.“ Ephraim Mambulu (47., 81.), Timo Kschischek (72.) und Abdulkadir Usta (75.) sorgten für den deutlichen Endstand. „Wir haben dem SVO kaum eine Chance gelassen“, freute sich Schmidt, „kämpferisch, vom Willen und von der Abgezocktheit her, war das heute brutal gut.“

Ephraim Mambulu (re.) vom FSV Deufringen erzielte gegen den SV Oberjesingen einen Doppelpack. Foto: Eibner/Lars Neumann

TV Gültstein – SV Böblingen II 3:3 (2:1): „Wir haben heute gegen eine richtig starke Böblinger A-Jugend gespielt“, erklärte TVG-Abteilungsleiter Steffen Reutter. Yusuf Sillah (15.) markierte die Führung für die Gültsteiner. Merhawi Haregot (18.) egalisierte. Darius Santin (41.) und Jonas Zeeb (65.) brachten die Gäste wieder mit 3:1 in Führung. Philipp Graf (74.) und Andy Nguyen (83.) gelangen jedoch die Treffer zum Anschluss und zum Ausgleich. „Leider sind wir jetzt abgestiegen, aber auf jeden Fall mit Anstand“, zeigte sich Reutter dennoch stolz auf seine Elf.

TSV Kuppingen landet Kantersieg gegen den TSV Waldenbuch

TSV Kuppingen – TSV Waldenbuch 7:1 (3:0): „Die Waldenbucher haben uns durch ihr Positionsspiel vor schwierige Aufgaben gestellt“, gab Kuppingens Trainer Besnik Gllogjani zu, „wir haben aber diszipliniert dagegengehalten.“ Marius Kudler (13., 35.) und Andreas Poser (45.) sorgten in der ersten Halbzeit für die 3:0-Führung. Nach der Pause legte Poser (45., 55.) noch mal nach. Giuseppe Liparoti (58.) gelang der Anschlusstreffer. Nick Prokein (65., 90.) und Sebastian Kramer (79.) schraubten das Ergebnis auf 7:1. „Das war eine unfassbar tolle Mannschaftsleistung“, lobte Gllogjani.

SV Magstadt – TV Nebringen 2:5 (1:2): Kevin Humm (20.) gelang das 1:0 für Nebringen, Steven Flaig (31.) glich kurz danach aus. „Da waren wir nach der Trinkpause noch nicht ganz wach“, gab TVN-Trainer Marco Werner zu. Dennis Singer (45.) brachte die Gäste wieder in Führung. Nebringens Jakob Schneider (46.) sorgte mit einem Eigentor erneut für Gleichstand. Quentin Sawall (52.) und Mika Benz (58.,63.) entschieden die Partie dann für den TVN. „Wir haben die richtige Reaktion gezeigt und zu den passenden Zeitpunkten Tore nachgelegt“, freute sich Werner.

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