Fußball-Kreisliga A, Staffel III Der TV Altdorf überholt den TSV Waldenbuch

Der TV Altdorf (in Grün) gewinnt in Unterzahl gegen den VfL Sindelfingen II. Foto: /Drofitsch

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III hat der TV Altdorf den TSV Waldenbuch überholt.

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen hat die SpVgg Holzgerlingen II ihr Spiel gegen die SpVgg Aidlingen aus traurigen Gründen abgesagt: Am Karsamstag verstarb Benjamin Wössner, Betreuer der ersten Mannschaft, was im Verein große Betroffenheit auslöste. Auch die Partie der Bezirksligamannschaft der SpVgg ist abgesetzt worden.

 

Auf allen anderen Plätzen stand der Sport im Vordergrund. Der TV Altdorf klettert nach einem 2:1-Sieg gegen den VfL Sindelfingen II auf den zweiten Tabellenplatz der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen. Damit überholen die Altdorfer den TSV Waldenbuch, der nur ein 1:1 gegen den SV Oberjesingen gespielt hat.

Türk SV Herrenberg gewinnt souverän

TV Altdorf – VfL Sindelfingen II 2:1 (1:0): Florent Demaj erzielte in der 28. Minute die Führung für den TV Altdorf. Nach der Pause gelang Demaj (51.) nach einem geschickten Spielzug über die linke Seite das 2:0. Nach einer roten Karte für Nico Hörmann (70.) wurde es für die Gastgeber in Unterzahl schwieriger. Hannes Rohlfing (72.) brachte den VfL II mit dem 2:1 denn auch gefährlich nah an den Ausgleich. „Wir konnten es aber noch über die Zeit retten“, sagte Timo Gmoser. Der TVA-Trainer ergänzte: „Die Sindelfinger haben immer wieder im Mittelfeld Nadelstiche gesetzt, hatten aber keine nennenswerte Torchance.“

Türk SV Herrenberg – GSV Maichingen II 6:1 (5:0): „Die erste Halbzeit war eine der besten, seit ich hier Trainer bin“, fand Harun Güney. Der Spielertrainer des Türk SV konkretisierte: „Alle haben im Kollektiv gearbeitet, was sich dann auch ausgezahlt hat.“ Dank Kaan Coskun (10.), Ömer Kilic (17., 38.), Mert Köse (21.) und Can Miftar (36.) führten die Herrenberger schon zur Pause mit 5:0. Yannick Fellner (48.) machte den Anschlusstreffer für den GSV Maichingen II. Melih Erborazan (71.) machte das halbe Dutzend dann aber noch voll.

FSV Deufringen schlägt SV Magstadt

TSV Kuppingen – TV Gültstein 1:3 (1:0): „Wir waren klar besser, haben uns das Leben aber selbst schwer gemacht“, erklärte TVG-Abteilungsleiter Steffen Reutter nach dem Erfolg beim TSV Kuppingen. Tom Prokein (38.) nutzte allerdings die erste Torchance der Kuppinger zur Führung der Gastgeber. „Danach haben wir extrem gefighted“, lobte Reutter das eigene Team, das sich für den Aufwand belohnte: Yusuf Sillah (82., 84.) drehte das Spiel in den letzten zehn Minuten. Nico Reimann (90.) machte mit einem Elfmetertor den Sack zu.

SV Magstadt – FSV Deufringen 1:3 (0:1): „So richtig verdient war der Sieg heute nicht“, musste FSV-Trainer Heiko Schmidt zugeben. Die langen Bälle des Gegners hätten seiner Elf schwer zu schaffen gemacht. „Der SV Magstadt war besser drauf, aber wir waren zu den richtigen Zeitpunkten bei den Standards da“, ergänzte der Coach und erklärte damit, weshalb sein Team trotzdem zum Erfolg kam. Ephraim Mambulu (20.) machte das 1:0, Jens Kschischek (49.) legte nach. Marius Popko (54.) gelang der Anschlusstreffer. Omar Manneh (89.) setzte mit dem 1:3 den Deckel drauf.

TSV Waldenbuch – SV Oberjesingen 1:1 (0:1): „Wir haben gut gekämpft, aber es war nicht unser das bestes Spiel“, gab TSV-Co-Trainer Filippo Berretta zu und ergänzte: „Wir hatten heute zwar die richtige Einstellung, aber der Gegner hat uns alles abverlangt.“ Lucas Noll (38.) traf zur Führung für den SVO. Nach der gelb-roten Karte gegen Oberjesingens Marc Dudas (63.), gewannen die Waldenbucher an Stärke dazu. Francesco Giangrande (79.) besorgte den Ausgleich.

Fußball-Bezirksliga: SpVgg Holzgerlingen trauert um 43-jährigen Betreuer

Die SpVgg Holzgerlingen muss von einem Betreuer der Fußballmannschaft Abschied nehmen. Aufgrund des Trauerfalls sind Spiele des Clubs abgesetzt worden.
Radrennen „Rund um Schönaich“: Franziska Brauße hat Verspätung – und gewinnt trotzdem

Bei der 50. Auflage von „Rund um Schönaich“ gewinnt erstmals ein Neuseeländer das Männerrennen. Bei den Frauen siegt Franziska Brauße – trotz Verspätung am Start.
Fußball-Bezirksliga: SV Rohrau bleibt über dem Strich

Der SV Nufringen wollte in der Fußball-Bezirksliga an den jüngsten Erfolg gegen den SV Rohrau anknüpfen. Doch im Heimspiel gegen den VfL Herrenberg hagelte es eine 2:7-Klatsche.
Fußball-Landesliga, Staffel II: GSV Maichingen holt den Derbysieg dank einer stabilen Defensive

Der GSV Maichingen entscheidet das Derby beim VfL Sindelfingen für sich. Dank einer starken Abwehr und einer effizienten Offensive.
Fußball-Landesliga, Staffel II: „Ein Rettungsboot geschickt“ – SV Böblingen gewinnt Derby in Ehningen

Die Fußballer der SV Böblingen zeigen drei Tage nach der 2:3-Niederlage gegen den VfL Sindelfingen eine ganz starke Leistung und gewinnen mit 4:1 beim TSV Ehningen.
Fußball-Landesliga, Staffel II: Zwei Derbys am Karsamstag

Keine Verschnaufpause in der Fußball-Landesliga, Staffel II: An diesem Samstag stehen die nächsten Spiele an. Und erneut gibt es spannende Nachbarschaftsduelle.
Fußball-Kreisliga, Staffel III: FSV Deufringen entscheidet Lokalderby für sich

Der FSV Deufringen hat das Derby der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/ Böblingen bei der SpVgg Aidlingen durch einen Doppelschlag nach einer halben Stunde mit 2:0 gewonnen.
Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Für den SV Rohrau wird die Luft immer dünner

Der SV Rohrau hat in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen auch das Nachbarschaftsduell gegen den SV Nufringen verloren und blickt immer mehr Richtung Abgrund.
Fußball-Kreisliga B VI, VII, VIII: Gelingt der SpVgg Weil im Schönbuch der dritte Sieg in Folge?

Der Türk SV Herrenberg II hat in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII den Trainer gewechselt. Nach dem Auftakterfolg gegen den TV Gültstein II wartet jetzt ein echter Härtetest.
Fußball-Landesliga, Staffel II: SV Böblingen verliert Stadtderby mit 2:3

In der Fußball-Landesliga, Staffel II, hat der VfL Sindelfingen drei Punkte aus Böblingen entführt. Zunächst waren die Gäste klar besser, die SVB bot erst nach der Pause Paroli.
