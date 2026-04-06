Fußball-Kreisliga A, Staffel III Der TV Altdorf überholt den TSV Waldenbuch
In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III hat der TV Altdorf den TSV Waldenbuch überholt.
In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen hat die SpVgg Holzgerlingen II ihr Spiel gegen die SpVgg Aidlingen aus traurigen Gründen abgesagt: Am Karsamstag verstarb Benjamin Wössner, Betreuer der ersten Mannschaft, was im Verein große Betroffenheit auslöste. Auch die Partie der Bezirksligamannschaft der SpVgg ist abgesetzt worden.