Fußball-Kreisliga A, Staffel III: Dominante Saison jetzt schon gekrönt – Türk SV Herrenberg holt die Meisterschaft

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen hat sich der Türk SV Herrenberg mit einem 5:1-Sieg gegen den SV Magstadt vorzeitig zum Meister gekrönt – obwohl noch sechs Spieltage ausstehen. „Wir wollten es ihnen so schwer wie möglich machen“, berichtete SVM-Trainer Andy Damm. „Aber die stehen einfach zurecht da oben.“ Auf der anderen Seite gab Spielertrainer Harun Güney zu Protokoll: „Das eine Riesenerleichterung. Wir konnten uns für die harte Arbeit belohnen, was nicht selbstverständlich ist.“ Die Mannschaft habe sich den Titel mehr als verdient. „Sie hat über die ganze Saison hinweg gezeigt, dass sie für eine andere Liga bestimmt ist.“