Fußball-Kreisliga A, Staffel III: Dominante Saison jetzt schon gekrönt – Türk SV Herrenberg holt die Meisterschaft

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen hat sich der Türk SV Herrenberg mit einem 5:1-Sieg gegen den SV Magstadt vorzeitig zum Meister gekrönt – obwohl noch sechs Spieltage ausstehen. „Wir wollten es ihnen so schwer wie möglich machen“, berichtete SVM-Trainer Andy Damm. „Aber die stehen einfach zurecht da oben.“ Auf der anderen Seite gab Spielertrainer Harun Güney zu Protokoll: „Das eine Riesenerleichterung. Wir konnten uns für die harte Arbeit belohnen, was nicht selbstverständlich ist.“ Die Mannschaft habe sich den Titel mehr als verdient. „Sie hat über die ganze Saison hinweg gezeigt, dass sie für eine andere Liga bestimmt ist.“

Der TV Altdorf hat derweil im Kampf um Relegationsrang zwei gepatzt und eine 1:2-Niederlage bei Kellerkind TSV Kuppingen kassiert. Auch der FSV Deufringen und die SpVgg Aidlingen verloren jeweils zwei Punkte. Ersterem gelang nur ein 1:1 gegen den TSV Waldenbuch, letztere schaffte gegen den TSV Schönaich lediglich ein torloses Unentschieden.

SV Böblingen II sagt ab und schenkt dem SV Oberjesingen die drei Punkte

Die SV Böblingen II musste ihre Partie beim SV Oberjesingen absagen, wodurch dieser kampflos drei Punkte gutgeschrieben bekommt und nun ebenfalls gute Aussichten auf die Aufstiegsrunde hat.

Türk SV Herrenberg – SV Magstadt 5:1 (2:0): „Wir hatten mit dem Tabellenführer, der einen mega Abstand zu uns aufweist, den erwartet starken Gegner vor uns“, gab SVM-Trainer Andy Damm zu. Trotz dieser Ausgangslage sei das Ziel gewesen, es dem designierten Meister möglichst lange schwer zu machen. Das gelang höchstens halbwegs. Mert Köse (15., 45.) brachte die Gastgeber in mit einem Doppelpack in Front, Steven Flaig (56.) gelang nach dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer. „Hätten wir das 2:2 geschafft, wäre es vielleicht härter für die Gastgeber geworden“, überlegte Damm. Doch stattdessen machten Can Miftar (64., 75.) und Atakan Özpinar (86.) den Sieg und den Titelgewinn für den Türk SV klar. „Wir sind trotzdem zufrieden angesichts des Maßstabs, mit dem wir uns messen mussten“, so Damm.

Schlusspfiff in Herrenberg: Schon sechs Spieltage vor dem Ende ist dem Türk SV die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Foto: Stefanie Schlecht

TSV Kuppingen belohnt sich gegen TV Altdorf für harte Trainingsarbeit

GSV Maichingen II – SpVgg Holzgerlingen II 5:1 (1:1): Eigentlich startete die Partie für die SpVgg II dank des Führungstreffers von Kay Beck (14.) recht positiv. „Wir waren clever, aber unaufmerksam“, schilderte Coach Dennis Gallinat. Endrit Syla (32.) gelang schon bald das 1:1. In der zweiten Halbzeit ging es für die Gäste dann bergab. Erst vergaben sie eine Hundertprozentige, dann patzte Torwart Jonas Gentner, sodass Abdoul Tchagbele (59.) zum 2:1 einschieben konnte. Bugra Taskin (76., 90.+1) und Leandro Orfeo (80.) schnürten den Sack zu.

TSV Kuppingen – TV Altdorf 2:1 (0:0): „Die Jungs haben in den letzten Wochen richtig gut gearbeitet“, erklärte TSV-Trainer Besnik Gllogjani. „Heute konnten sie sich endlich mal belohnen.“ Emir Özbek (54.) zwirbelte das 1:0 ins lange Eck, der frisch eingewechselte Andreas Poser ließ den Gegner kurz darauf ins Leere laufen, sodass Marius Kudler (61.) den Ball zum 2:0 über die Linie drücken konnte. Das 2:1 durch Altdorfs Qendrim Jaha (68.) machte die Partie nochmal spannend. „Die neun Minuten Nachspielzeit haben mich Jahre meines Lebens gekostet“, scherzte Gllogjani. „Aber die Jungs haben super gekämpft und jede Menge Meter gefressen.“

Grottenkick zwischen der SpVgg Aidlingen und dem TSV Schönaich

SpVgg Aidlingen – TSV Schönaich 0:0 (0:0): „Das war so ein richtiger Grottenkick“, schüttelte TSV-Trainer Andreas Quindt den Kopf. „Der Rasen war sehr uneben, man konnte nicht viel spielen.“ Beide Mannschaften hätten überwiegend mit langen Bällen agiert und seien der Kugel hinterhergerannt. „Am Ende hatten wir noch einige Chancen, die aber der gegnerische Torhüter Christian Dabbert pariert hat.“

FSV Deufringen – TSV Waldenbuch 1:1 (1:1): Philipp Müller (21.) gelang nach einer Vorlage von Tobias Kreuzer das 0:1, Oliver Ries (31.) schaffte zehn Zeigerumdrehungen später den Ausgleich. „Es war kein glorreicher Auftritt von beiden Mannschaften“, gab TSV-Co-Trainer Filippo Berretta zu. Er zählte „viele Pfosten- und Lattentreffer, auch wenn wir mehr Spielanteile hatten“. Das Unentschieden gehe letztlich in Ordnung.

TV Gültstein verliert das Sechs-Punkte-Spiel gegen den TV Nebringen

TV Gültstein – TV Nebringen 0:2 (0:2): „Heute war es zu wenig“, bedauerte TVG-Abteilungsleiter Steffen Reutter. Seine Mannschaft habe gut angefangen, nach zwei vergebenen Riesenchancen aber den Faden verloren. Der Doppelschlag von Kevin Humm (36., 37.) für den TVN brach den Gültsteinern das Genick. „Wir haben alles probiert, aber nichts ging mehr“, so Reutter ernüchtert. „Es war wie verhext.“ Jetzt heiße es: Mund abwischen und weitermachen. „Schade, das war ein wichtiges Sechs-Punkte-Spiel für uns.“