Fußball-Kreisliga A, Staffel III: „Geschüttelt und weitergemacht“ – SpVgg Aidlingen unterbindet Aufholjagd

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen hat der SV Magstadt im Abstiegskampf einen wichtigen 3:2-Erfolg gegen den GSV Maichingen II eingefahren. Die Kellerkonkurrenten SpVgg Holzgerlingen II und TV Gültstein klauten sich beim 3:3 gegenseitig die Punkte.

Am anderen Ende der Tabelle steuert der Türk SV Herrenberg unaufhaltsam dem Titel entgegen. Schon kommende Woche könnte es soweit sein. Der FSV Deufringen bleibt nach dem 2:0-Sieg beim TV Nebringen Tabellenzweiter, doch die punktgleiche SpVgg Aidlingen sitzt ihm nach dem 6:2 beim direkten Rivalen TSV Waldenbuch im Nacken.

FSV Deufringen spielt die Sache beim TV Nebringen erwachsen zu Ende

TV Nebringen – FSV Deufringen 0:2 (0:1): „Wir hatten uns auf lange Bälle des Gegners eingestellt, und so war es letztendlich auch“, schilderte FSV-Trainer Heiko Schmidt. Die Nebringer hätten zwar einige Momente gehabt, in denen der Ball durchflutschte, „aber spielbestimmend waren wir“, so der Deufringer Übungsleiter. Thilo Gerke (31.) gelang das 0:1, Oliver Ries (49.) pfefferte einen Elfer zum 0:2 ins Netz. „Wir haben die Sache sehr erwachsen zu Ende gespielt“, lobte Schmidt.

TSV Waldenbuch – SpVgg Aidlingen 2:6 (0:3): „Das war unsere beste Saisonleistung“, freute sich Aidlingens Coach Tobias Lindner. Leon Weinbrenner (13.), Tim Oehler (23.) und Johannes Rott (29.) stellten in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg. „Die zweite Halbzeit haben wir anfangs verpennt“, schilderte Lindner. Philipp Müller (46.) bestrafte dies direkt mit dem 1:3, Philipp Schott (51.) verkürzte sogar auf 2:3. Die Vogelherdler ließen aber nichts mehr anbrennen. „Wir haben dann schnell umgeschaltet, uns geschüttelt und weitergemacht.“ Erneut Rott (54.), Weinbrenner (66.) und Oehler (71.) machten das halbe Dutzend voll und sorgten wieder für klare Verhältnisse.

Auch Leon Weinbrenner (hinten rechts) traf für die SpVgg Aidlingen gleich zweimal. Foto: Stefanie Schlecht

3:3-Remis bringt weder SpVgg Holzgerlingen II noch TV Gültstein weiter

SpVgg Holzgerlingen II – TV Gültstein 3:3 (1:1): Maik Nold (7.) brachte die SpVgg II in Front, Tobias Lutz (18.) glich aus. Kay Beck (46.) machte das 2:1 für die Gastgeber, Jean Binje (54.) egalisierte erneut. Auch die 3:2-Führung durch Jonathan Udeh (75.) hatte nicht Bestand, Fabian Michel (80.) machte sie zunichte. „Wir haben dreimal einen Vorsprung aus der Hand gegeben“, schüttelte Holzgerlingens Trainer Dennis Gallinat ungläubig den Kopf. „Da fehlt uns einfach die Erfahrung.“ Letztendlich sei das Unentschieden zwar gerecht, „aber es bringt in dieser Situation keinem was.“

VfL Sindelfingen II – SV Oberjesingen 2:3 (2:1): Muhammed Uyar (14.) netzte für den SVO ein, Dorlir Morina (32.) und Florentin Ngayawou (36.) drehten die Begegnung für Sindelfingen II. „Dann hat unser Keeper Yousef Ashkar leider einen ziemlichen Bock gebaut“, ärgerte sich VfL-II-Coach Antonios Anastasakis. So sei das 2:2 durch Marco Völler (65.) entstanden. Nach einem Ballverlust im Zentrum gelang Uyar (74.) schließlich über einen Konter der 2:3-Endstand.

TV Altdorf macht halbes Dutzend gegen die SV Böblingen II voll

TV Altdorf – SV Böblingen II 6:1 (1:0): „In der ersten Halbzeit hat der Gegner noch sehr gut mitgespielt“, gab TVA-Trainer Timo Gmoser zu. „Die waren sehr ersatzgeschwächt und hatten viele aus der A-Jugend dabei.“ Lediglich Luca Zipperer (17.) konnte eine Chance ins 1:0 der Altdorfer ummünzen. „Nach der Pause hat uns unsere Erfahrung dann geholfen.“ Sandro Sieger (55.), Fatih Colak (62., 78.), Qendrim Jaha (82.) und Dimitri Mentis (88.) machten kurzen Prozess mit der SVB II, für die Ognjen Biberov (75.) den Ehrentreffer erzielte.

TSV Kuppingen – Türk SV Herrenberg 1:3 (0:1): Oguz Yüksel (23.) netzte für den Türk SV ein, Nick Prokein (47.) gelang der Ausgleich des Underdogs. Nach dem 1:2, erneut durch Yüksel (79.), bekamen die Kuppinger eine Rote Karte (82.). Hakan Güney (88.) nutzte die Überzahl und machte mit dem 1:3 den Sack zu. „Wir waren mit den Platzverhältnissen überfordert und haben den Gegner phasenweise eingeladen“, räumte Türk-SV-Trainer Harun Güney ein.

In Schlussphase fällt Siegtor des SV Magstadt gegen den GSV Maichingen II

SV Magstadt – GSV Maichingen II 3:2 (0:1): „Ein sehr abwechslungsreiches Duell“, fasste SVM-Teamkoordinator Zeljko Savkovic zusammen. „Wir haben mit aller Manpower, die wir hatten, gesiegt.“ Leandro Orfeo (25.) und Marc Hohenstein (53.) brachten zweimal die Zweite aus dem Allmend in Front. David Juric (47., 69.) stellte die Uhren jeweils wieder auf Null. Medin Gerzic (88.) ließ die Gastgeber jubeln, die damit die Abstiegsränge vorerst verlassen.