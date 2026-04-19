„Geschüttelt und weitergemacht“ – SpVgg Aidlingen unterbindet Aufholjagd
Fußball-Kreisliga A, Staffel III„Geschüttelt und weitergemacht“ – SpVgg Aidlingen unterbindet Aufholjagd
19.04.2026 - 18:22 Uhr
Mit der besten Saisonleistung und einem 6:2-Auswärtssieg in der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, entführt die SpVgg Aidlingen drei Punkte vom Relegationsplatzrivalen TSV Waldenbuch.
Jenny Schwartz
19.04.2026 - 18:22 Uhr
In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen hat der SV Magstadt im Abstiegskampf einen wichtigen 3:2-Erfolg gegen den GSV Maichingen II eingefahren. Die Kellerkonkurrenten SpVgg Holzgerlingen II und TV Gültstein klauten sich beim 3:3 gegenseitig die Punkte.