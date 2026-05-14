Fußball-Kreisliga A, Staffel III Spitzenspiel um den Relegationsplatz steht an
In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, greift der SV Oberjesingen am Sonntag wieder in den Kampf um den Relegationsplatz ein und empfängt die SpVgg Aidlingen.
In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, greift der SV Oberjesingen am Sonntag wieder in den Kampf um den Relegationsplatz ein und empfängt die SpVgg Aidlingen.
Am Mittwoch haben der TV Nebringen und der TSV Kuppingen vorgelegt. Im Abendspiel setzten sich die Gastgeber deutlich mit 5:3 (4:0) durch und holten einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Bereits nach 20 Minuten gab es eine rote Karte für die Kuppinger, der TV Nebringen zog daraufhin durch Tore von Sven Frede, Dennis Singer (2) und Tim Luca Widmann bis zur Pause auf 4:0 davon – die Vorentscheidung. Nach Seitenwechsel traf nochmals Widmann und für die Gäste noch Andreas Poser (2) und Nick Prokein in der Nachspielzeit.