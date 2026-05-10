Fußball-Kreisliga A, Staffel III Tabellenzweiter FSV Deufringen patzt
Wer darf in die Aufstiegsrelegation in der Fußball-Kreisliga A, Staffel III? Während der FSV Deufringen einen Rückschlag erlitt, musste die SpVgg Aidlingen gar nicht antreten.
Wer darf in die Aufstiegsrelegation in der Fußball-Kreisliga A, Staffel III? Während der FSV Deufringen einen Rückschlag erlitt, musste die SpVgg Aidlingen gar nicht antreten.
Spielt die SV Böblingen II womöglich das Zünglein an der Waage? Zum zweiten Mal in kürzester Zeit brachte der Tabellenzehnte keine Mannschaft zusammen, musste die Partie in Aidlingen kurzfristig absagen. Sollte die „kleine“ SVB im Saisonfinale noch einmal nicht antreten können, würden all ihre Spiele aus der Wertung genommen und sie wären dann der erste Absteiger. Der Tabellendritte SV Oberjesingen war diesmal spielfrei.