 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Böblingen

  6. TV Altdorf gewinnt gegen SpVgg Holzgerlingen II

Fußball-Kreisliga A, Staffel III TV Altdorf gewinnt gegen SpVgg Holzgerlingen II

Fußball-Kreisliga A, Staffel III: TV Altdorf gewinnt gegen SpVgg Holzgerlingen II
1
Gleich klingelt’s: Luca Zipperer (2. von rechts) kurz vor dem Ausgleichstreffer Foto: /Stefanie Schlecht

Während der FSV Deufringen in der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, um Rang zwei kämpft, wird es für den TV Gültstein im Kampf um den Klassenerhalt immer enger.

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen, fand die erste Partie des Spieltags bereits am Donnerstag statt. Weil die Holzgerlinger Bezirksliga-Erste zeitgleich spielte, einigte man sich auf Altdorf als Austragungsort.

 

SpVgg Holzgerlingen II - TV Altdorf 1:3 (1:2): Bereits am Donnerstag fand dieses Spiel statt. Kai Beck (24.) netzte zum 1:0 für Holzgerlingen II ein. Luca Zipperer (33.) und Fatih Colak (40.) drehten das Duell noch vor der Pause für die Altdorfer. Thomas Rücken (46.) machte den Sack zu. „Die Partie war eigentlich recht ausgeglichen, der Gegner hatte aber mehr Spielanteile“, gab SpVgg-II-Trainer Dennis Gallinat zu. „Im Grunde ein ereignisloses Derby.“

DFB-Pokalfinale: Viele Spieler fehlen

Darüber hinaus messen sich mit dem FSV Deufringen und dem SV Oberjesingen an diesem Samstag zwei Teams, die noch immer auf den Relegationsplatz schielen. Insgesamt betracht kostet das DFB-Pokalfinale manche Mannschaft einige Stammspieler – viele Kicker sind nach Berlin gefahren.

Der FSV Deufringen (in Weiß) steht kurz vor Ende der Saison auf Rang zwei, punktgleich mit Platz drei. Foto: Eibner/Drofitsch

Auch der FSV Deufringen muss gegen den SV Oberjesingen auf einige Spieler verzichten. Samet Öztürk fällt wegen einem möglichen Kreuzbandriss für längere Zeit aus. „Mit Oli Ries, Mick Mertens und David Kimmerle ist außerdem unsere komplette Offensive nicht da“, erzählt Coach Heiko Schmidt. Trotzdem ist der Trainer optimistisch. „Wir zwirbeln das irgendwie durch“, hat er volles Vertrauen in den Rest des Kaders. „Wir haben viele tolle Jungs. Die wissen, worum es geht, und sind scharf darauf zu kicken.“

SV Magstadt will den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen

Der SV Magstadt hat seine direkten Konkurrenten im Abstiegskampf momentan abgehängt. Das verschafft der jungen Mannschaft eine gute Ausgangsposition. „Wir haben jetzt noch in der Hand, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen“, betont Trainer Andy Damm. „Nach wir vor glauben wir daran. Dass wir nicht abhängig von anderen Teams sind, macht die Sache einfacher.“ Der TV Nebringen ist allerdings ein direkter Konkurrent mit nur einem Punkt mehr auf dem Konto. „Da sollten wir auch was Zählbares mitnehmen, wenn wir der Relegation entgehen wollen“, so Damm.

Der TSV Kuppingen befindet sich aktuell auf dem Relegationsplatz, nur drei Punkte vor seinem Verfolger TV Gültstein. Mit dem TSV Waldenbuch kommt auf die Kuppinger nun ein hartes Stück Arbeit zu. Doch Besnik Gllogjanis Elf hat gegen die Schokostädter noch etwas gutzumachen: In der Hinrunde besiegte Waldenbuch Kuppingen nämlich knapp mit 3:2.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga: Wird der VfL Herrenberg erneut zum Spielverderber für den SV Deckenpfronn?

Fußball-Bezirksliga Wird der VfL Herrenberg erneut zum Spielverderber für den SV Deckenpfronn?

In der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen musste sich der SV Deckenpfronn in diesem Jahr nur im Bezirkspokal geschlagen geben – gegen den kommenden Gegner VfL Herrenberg.

Beim TV Gültstein ist es, was den Klassenerhalt angeht, schon die ganze Saison über eng. „Aber langsam wird es wirklich schwierig“, gibt selbst Abteilungsleiter Steffen Reutter zu. „Wir müssen jetzt gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass die anderen Abstiegsteams patzen.“ Aufgeben würde die Mannschaft aber nicht. „Das haben wir vergangene Woche beim VfL Sindelfingen II gezeigt“, sagt Reutter. „Wenn man nach einem 0:2-Rückstand so fightet und zurückkommt, kann die Stimmung nicht schlecht sein.“ Gegen die SV Böblingen II will Gültstein nun erneut die bestmögliche Leistung abrufen.

Personalmangel beim TSV Schönaich

Dem TSV Schönaich steht beim Türk SV Herrenberg eine schwere Aufgabe bevor. Nicht nur, dass sie es mit dem bereits feststehenden Meister zu tun bekommen. Durch das DFB-Pokalfinale fallen auch noch einige Spieler aus. „Wir mussten schon vergangene Woche auf Anton Maslun, Nico Klamerek und Malek Alnajjar verzichten“, bedauert Trainer Andreas Quindt. „Die werden teilweise wieder da sein, aber dafür werden jetzt andere Leute fehlen.“

VfL Sindelfingen II und GSV Maichingen II stehen im gesicherten Mittelfeld

Der VfL Sindelfingen II und der GSV Maichingen II haben sich mittlerweile jeweils einen soliden Platz im Tabellenmittelfeld gesichert. Nach oben geht nichts mehr, nach unten besteht allerdings auch keine Gefahr mehr. Im Hinspiel zeigten sich beide Teams mit einem 2:2 ebenbürtig. Ob diesmal ein klarer Sieger aus der Partie geht?

Weitere Themen

Fechten: SVB-Musketier holt U15-Gold nach Böblingen

Fechten SVB-Musketier holt U15-Gold nach Böblingen

Lias Cheng gewinnt in der Mannschaft Gold bei den Deutschen Meisterschaften im Degenfechten in der Altersklasse U15. Die Damen-Mannschaft holt Bronze.
Von Steffi Schmid
Formel 3 in Kroatien: Maichinger André Petropoulos fährt Doppelsieg ein

Formel 3 in Kroatien Maichinger André Petropoulos fährt Doppelsieg ein

Beim Austria Formel Cup auf dem Grobnik Circuit hat der Maichinger Rennfahrer André Petropoulos einen Doppelsieg eingefahren – und das trotz eines Ausrutschers im ersten Rennen.
Von unserer Redaktion
Tischtennis beim TTV Gärtringen: Seniorinnen holen Bronze bei der Team-DM

Tischtennis beim TTV Gärtringen Seniorinnen holen Bronze bei der Team-DM

Die Tischtennis-Seniorinnen des TTV Gärtringen haben bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Altersklasse 60 die Bronzemedaille ergattert.
Von Thomas Holzapfel
Fußball-Bezirksliga: Holzgerlinger Trainer: „Das Ergebnis ist das Positivste“

Fußball-Bezirksliga Holzgerlinger Trainer: „Das Ergebnis ist das Positivste“

Die SpVgg Holzgerlingen hat mit einem 2:0 gegen den SV Nufringen den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen perfekt gemacht.
Von Jürgen Renner
Fußball-Landesliga, Staffel II: „Wir wollen Meister werden“ – TSV Ehningen trifft im Derby auf Sindelfingen

Fußball-Landesliga, Staffel II „Wir wollen Meister werden“ – TSV Ehningen trifft im Derby auf Sindelfingen

Während dem TSV Ehningen in der Fußball-Landesliga, Staffel II, noch drei Siege zum Aufstieg fehlen, will der VfL Sindelfingen dem Favoriten ein Bein stellen.
Von Maximilian Schöbel und Andreas Reichert
Fußball-Landesliga, Staffel II: TSV Ehningen verliert sieben Spieler an den GSV Maichingen

Fußball-Landesliga, Staffel II TSV Ehningen verliert sieben Spieler an den GSV Maichingen

Der Wechselmarkt in der Fußball-Landesliga, Staffel II, nimmt extreme Formen an. Nun ist klar, dass voraussichtlich sieben Spieler den TSV Ehningen in Richtung GSV Maichingen verlassen.
Von Robert Krülle
2. Radball-Bundesliga: Kann der RV Gärtringen IV im Saisonendspurt die Tabellenführung halten?

2. Radball-Bundesliga Kann der RV Gärtringen IV im Saisonendspurt die Tabellenführung halten?

Kevin Seeber/Markus Schäfer stehen in der 2. Radball-Bundesliga zwei Spieltage vor Schluss an der Spitze. In den vier Begegnungen am Samstag wollen sie diesen Platz verteidigen.
Von Kai Weiss
Tennis-Bezirksmeisterschaften: Finnegan Heber (TA VfL Sindelfingen) gewinnt bei den Herren A

Tennis-Bezirksmeisterschaften Finnegan Heber (TA VfL Sindelfingen) gewinnt bei den Herren A

Finnegan Heber siegt bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften gegen Vincent Vohl (TC Weissenhof). Bei den Damen A scheitert Victoria Okon (TA SV Böblingen) an Hannah Seizer.
Von Thomas Volkmann
Radball beim RV Gärtringen: Als Nachrücker: RV Gärtringen gewinnt sensationell den Deutschlandpokal

Radball beim RV Gärtringen Als Nachrücker: RV Gärtringen gewinnt sensationell den Deutschlandpokal

Die Radballer des RV Gärtringen haben unverhofft für den größten Vereinserfolg der vergangenen Jahre gesorgt. Als Nachrücker bestritten sie die Endrunde und gingen als Sieger vom Platz.
Von Kai Weiss
Fechten bei der SV Böblingen: Lucas Idler auf Platz fünf bei der U20-DM

Fechten bei der SV Böblingen Lucas Idler auf Platz fünf bei der U20-DM

Degenfechter Lucas Idler scheidet nach einer brillanten Vorrunde im Viertelfinale der deutschen U20-Meisterschaft unglücklich aus.
Von Steffi Schmid
Weitere Artikel zu TSV Kuppingen
 
 