Fußball-Kreisliga A, Staffel III: Verfolger müssen sich sammeln

Der Tabellendritte TV Altdorf ist schwach in die Rückrunde gestartet, zuletzt gab es immerhin einen 3:0-Sieg gegen den TSV Schönaich. Wie wird es in Maichingen laufen?

Der Tabellenführer Türk SV Herrenberg freut sich laut Trainer Harun Güney auf jedes Spiel, das jetzt kommt. So auch auf die Begegnung beim Schlusslicht TV Gültstein. „Das wird keine leichte Aufgabe“, weiß der Coach. „Die haben schon ein paar Mal bewiesen, dass sie jeder Mannschaft in der Liga wehtun können.“ Positiv sei jedoch, dass der Spielertrainer personell nahezu aus den Vollen schöpfen kann. Aktuell gibt es nur zwei verletzte Spieler: Emre Önal, der sich aber mittlerweile im Aufbautraining befindet. Und Harun Güney Bruder Hakan, der sich vergangene Woche verletzt hatte.

Der TSV Waldenbuch will nach der 1:2-Pleite gegen den VfL Sindelfingen II bei der SV Böblingen II für Wiedergutmachung sorgen. „Mit den Böblingern kommt eine fußballerisch richtig gute Truppe auf uns zu“, weiß Coach Alexander Ott. „Mit deren Verstärkungen aus Team eins und der A-Jugend müssen wir richtig dagegenhalten.“ Personell muss die Mannschaft aus der Schokostadt auf Urlauber Marius Kohler verzichten. Ebenso fehlen werden Nick Vohl, der nach einer roten Karte gesperrt ist, und Robin Schneider, der sich nach einem Kreuzbandriss im Aufbautraining befindet. „Ansonsten steht uns der volle Kader zur Verfügung“, freut sich Ott.

Der GSV Maichingen II erinnert sich an den TV Altdorf als eine sehr starke Mannschaft, die sich gut entwickelt hat. In der Hinrunde konnten die Maichinger nur einen knappen 3:2-Sieg einfahren. „Ich verstehe deshalb nicht, warum die so schlecht in die Rückrunde gestartet sind“, überlegt GSV-II-Trainer Dieter Grieb. Doch die Altdorfer kamen zuletzt wieder in Fahrt – Lohn war der 3:0-Sieg gegen den TSV Schönaich in der vergangenen Woche. „Das wird eine harte Nummer“, sagt Grieb. „Wir hatten in der Hinrunde Glück.“

Der TSV Schönaich möchte beim VfL Sindelfingen II ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt. „Gegen Altdorf haben uns Spieler wie Thomas Quindt und Nico Klamerek gefehlt“, erklärt Trainer Andreas Quindt. „Die kommen nun zum Glück zurück.“ Auch Giuliano Garnier wird wieder auf dem Platz stehen. „Deshalb hoffe ich, dass wir diesmal wieder mehr auf der Höhe sind und uns besser verkaufen.“

Der Tabellenachte FSV Deufringen könnte sich in nächster Zeit noch etwas nach oben arbeiten. „Jetzt kommen Spiele, die wir gewinnen müssen“, weiß Trainer Heiko Schmidt. Beim Türk SV Herrenberg gab es zuletzt eine 1:6-Klatsche. „Denen hätten wir es aber in der ersten Halbzeit schwerer machen können.“ Gegen den TSV Kuppingen wollen seine Jungs nun eine Siegesserie starten. Personell wird es allerdings knifflig. Henri Miethke ist nach Frankfurt gezogen, Robin Stürner und Thilo Gerke fallen ebenfalls auf. „Trotzdem werden wir eine Mannschaft stellen, die sich zerreißen wird“, ist sich Heiko Schmidt sicher.

Beim TV Nebringen ist die Personalsituation weiterhin angespannt. „Wir haben mindestens sechs Stammspieler, die fehlen“, seufzt Trainer Marco Werner. „Alle aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen.“ Fest steht auf jeden Fall: „Wir sollten punkten.“ Das 0:0-Unentschieden gegen die SV Böblingen II habe gutgetan, doch weiterhin stecken die Nebringer im Abstiegskampf. „Unsere Qualität ist nicht schlecht“, findet Werner. „Wenn wir unsere Chancen mal nutzen, können wir auch beim SV Oberjesingen punkten.“

Die SpVgg Aidlingen durfte in dieser Saison bereits zweimal gegen den SV Magstadt spielen. „Einmal im Punktspiel und einmal im Pokal“, erklärt Trainer Tobias Lindner. „Wir haben beide Male mit 3:2 gewonnen, aber es waren enge Kisten.“ Der SVM kämpfe darum, in der Liga zu bleiben und werde vermutlich alles geben. Doch auch die SpVgg ist gut gerüstet – personell sieht es nämlich weiterhin gut aus. „Wir haben immer genug Leute auf der Bank und gehen davon aus, dass auch diesmal alle an Bord sind“, sagt Lindner.