Fußball-Kreisliga A, Staffel III Verfolger müssen sich sammeln
In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen will der Tabellenzweite TSV Waldenbuch zurück in die Spur kommen – nun geht es zur SV Böblingen II.
In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen will der Tabellenzweite TSV Waldenbuch zurück in die Spur kommen – nun geht es zur SV Böblingen II.
Der Tabellendritte TV Altdorf ist schwach in die Rückrunde gestartet, zuletzt gab es immerhin einen 3:0-Sieg gegen den TSV Schönaich. Wie wird es in Maichingen laufen?