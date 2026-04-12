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  6. VfL Sindelfingen II sorgt im Derby für klare Verhältnisse

Fußball-Kreisliga A, Staffel III VfL Sindelfingen II sorgt im Derby für klare Verhältnisse

Fußball-Kreisliga A, Staffel III: VfL Sindelfingen II sorgt im Derby für klare Verhältnisse
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Noah Russky (li.) und der VfL Sindelfingen II lassen der SV Böblingen II keine Chance. Foto: Eibner/Drofitsch

Der TV Altdorf unterliegt in der Fußball-Kreisliga A, Staffel III gegen den Ligaprimus deutlich.

Der Türk SV Herrenberg hat das Topduell der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen gegen den TV Altdorf mit 4:0 gewonnen. „Damit ist eigentlich klar, dass die das Rennen machen“, meinte TVA-Trainer Marcus Binder und ergänzte: „Von unserer Seite heißt es: Glückwunsch an den Gegner, wir wünschen denen alles Gute auf ihrem weiteren Weg.“

 

Der VfL Sindelfingen II hat das Derby bei der SV Böblingen II mit 8:1 gewonnen. Ganz so deutlich, wie es aussieht, war der Sieg aber laut VfL-II-Coach Antonios Anastasakis nicht. „Das Spiel hätte in der ersten Halbzeit durchaus kippen können“, gab er zu.

GSV Maichingen III – TSV Kuppingen 5:3 (3:2): Dennis Treder-Tschechlov (15.) netzte zum 1:0 für den GSV III ein. Nick Prokein (28.) glich aus. Burga Taskin (29.) und Yannick Fellner (37.) brachten wieder die Gastgeber in Front. Dominik Lindner (45.+2) verkürzte nach einem Eckball auf 3:2. „Wir haben es leider nie geschafft, den Gegner ganz aus dem Spiel rauszunehmen“, kritisierte GSV-III-Coach Dieter Grieb. Nach der Pause erhöhte Fellner (72.) auf 4:2. „Da dachten wir eigentlich, die Kuh ist vom Eis.“ Doch dann gelang Sebastian Kramer (80.) das 4:3. Erst mit dem 5:3 durch Daniel Speer (90.+1) war die Messe gelesen. „Wir haben es uns heute selbst viel zu schwer gemacht“, sagte Grieb.

SpVgg Aidlingen – TV Nebringen 3:0 (1:0): In der ersten Halbzeit hatten die Aidlinger Schwierigkeiten, die starke Defensive ihrer Gäste zu durchbrechen. Philipp Roll (42.) netzte schließlich nach einem Eckball von Peter Steimle das 1:0 ein. Steimle (77.) erhöhte auf 2:0, Tim Oehler (90.+3) machte mit dem 3:0 den Deckel drauf. Nebringens Mika Benz zog sich während des Spiels eine Verletzung zu und musste vom Platz. „Wir haben das Spiel kontrolliert und dominiert“, lobte SpVgg-Coach Tobias Lindner. Am Donnerstagabend geht es für die Vogeldherdler bereits weiter mit dem Nachholspiel gegen die SpVgg Holzgerlingen II.

TV Gültstein – SV Magstadt 3:1 (2:1): Jean Briliant Binje (14.) brachte den TV Gültstein in durch ein Freistoßtor Führung. Steven Flaig (20.) egalisierte kurz darauf. Yusuf Sillah (28.) zwirbelte das 2:1 links in den Winkel. Nico Reimann (89.) legte zum Schluss mit einem Elfmeter das 3:1 nach. „Ein knappes, ziemlich umkämpftes Spiel“, fasste TVG-Abteilungsleiter Steffen Reutter zusammen, „aber wir sind froh über den Sieg.“

FSV Deufringen – SpVgg Holzgerlingen II 2:0 (0:0): „Ich glaube, die Holzgerlinger haben Beton angerührt, bevor sie gekommen sind“, schüttelte FSV-Coach Heiko Schmidt den Kopf, „die haben uns ein Bollwerk vor die Nase gesetzt und mit Mann und Maus verteidigt.“ Nach der roten Karte für Holzgerlingens Kapitän Alessandro Hasler (60.) brachen die Gäste ein. Jannik Zweigart (66.) schlenzte den ersten Ball ins lange Eck, Mick Mertens (75.) setzte das 2:0 nach. „Schade, dass die SpVgg II nicht richtig mitkicken wollte“, bedauerte Schmidt.

SV Oberjesingen – TSV Schönaich 5:2 (3:1): „Das war eine ganz schlechte Leistung von uns“, sagte TSV-Trainer Andreas Quindt, „wir waren in allen Belangen unterlegen, egal ob läuferisch oder kämpferisch.“ Neil Aktas (10.) und Muhammed Uyar (17.) sorgten für einen guten Start der Oberjesinger. Anton Maslun (39.) machte das 2:1 für Schönaich. Marco Völler (45., 47.) erhöhte auf 4:1. Maslun (66.) verkürzte noch mal auf 4:2, doch mit dem 5:2 durch Dominik Stojcevic (89.) war der Drops gelutscht.

Türk SV Herrenberg – TV Altdorf 4:0 (3:0): „Das Spiel ist für uns unglücklich mit einem Elfmeter für Türk gestartet“, schilderte TVA-Trainer Marcus Binder. Mert Köse münzte diesen zum 1:0, Ömer Kilic und Noah Lukic legten nach. „Nach der Pause haben die Jungs viel investiert, aber die Pille wollte nicht ins Tor“, bedauerte Binder. Stattdessen erhöhte Can Miftar auf 4:0. „Die Jungs haben das Spiel sehr erwachsen und seriös runtergespielt“, lobte Türk-SV-Spielertrainer Harun Güney, „ich bin sehr stolz.“

SV Böblingen II – VfL Sindelfingen II 1:8 (1:3): Die Sindelfinger hatten es mit einem personell geschwächten Gastgeber zu tun. „Die hatten keinen Auswechselspieler, dafür haben sie es eigentlich nicht schlecht gemacht“, fand VfL-II-Trainer Antonios Anastasakis. Alban Muji (6.), Dorlir Morina (9.) und Hannes Rohlfing (27.) brachten die Gäste mit 0:3 in Front. Taha Erarslan (45.) gelang der Anschlusstreffer. Nach der Pause legten Muji (51., 55.), Morina (56.), Robin Zell (76.) und Rick Ongert (80.) nach. „Da waren wir dann im Flow“, sagte Anastasakis.

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