Fußball-Kreisliga A, Staffel III VfL Sindelfingen II sorgt im Derby für klare Verhältnisse
Der TV Altdorf unterliegt in der Fußball-Kreisliga A, Staffel III gegen den Ligaprimus deutlich.
Der TV Altdorf unterliegt in der Fußball-Kreisliga A, Staffel III gegen den Ligaprimus deutlich.
Der Türk SV Herrenberg hat das Topduell der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen gegen den TV Altdorf mit 4:0 gewonnen. „Damit ist eigentlich klar, dass die das Rennen machen“, meinte TVA-Trainer Marcus Binder und ergänzte: „Von unserer Seite heißt es: Glückwunsch an den Gegner, wir wünschen denen alles Gute auf ihrem weiteren Weg.“