Der Trainer verlässt den TSV Waldenbuch nach vier Jahren und geht im Sommer in die Bezirksliga Nordschwarzwald. Gelingt vorher mit dem TSV der Aufstieg?

Jürgen Renner 27.03.2026 - 12:40 Uhr

Bezirkswechsel und Aufstieg für Alexander Ott: Der Noch-Trainer des TSV Waldenbuch in der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen coacht in der kommenden Saison den SV Gültlingen aus der Bezirksliga Nordschwarzwald, wo Spielertrainer Marcus Pflieger kürzertreten will. Unterstützt wird Ott, der auch schon beim TV Altdorf das Zepter geschwungen hat, von Robin Braun, der früher wiederum beim SV Deckenpfronn aktiv war.