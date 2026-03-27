Der Trainer verlässt den TSV Waldenbuch nach vier Jahren und geht im Sommer in die Bezirksliga Nordschwarzwald. Gelingt vorher mit dem TSV der Aufstieg?

Bezirkswechsel und Aufstieg für Alexander Ott: Der Noch-Trainer des TSV Waldenbuch in der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen coacht in der kommenden Saison den SV Gültlingen aus der Bezirksliga Nordschwarzwald, wo Spielertrainer Marcus Pflieger kürzertreten will. Unterstützt wird Ott, der auch schon beim TV Altdorf das Zepter geschwungen hat, von Robin Braun, der früher wiederum beim SV Deckenpfronn aktiv war.

 

Alexander Ott wohnt in Rohrau und ist seit vier Spielzeiten Trainer in Waldenbuch, wo auch schon seit Vater Gerry an der Seitenline stand. Der SV Gültlingen gehört bereits seit vielen Jahren zur Bezirksliga Nordschwarzwald. Momentan ist der Wildberger Stadtteilverein Tabellenvierter, war aber in dieser Saison auch schon Spitzenreiter.

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Warum Alexander Ott beim TSV Waldenbuch nicht weitermacht, bleibt weiterhin unklar. Als Tabellenzweiter stehen die Schokostädter gut da, es winkt die Relegation zur Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Ein Nachfolger beim TSV steht noch nicht fest.