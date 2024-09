Während der Bezirksliga-Absteiger und auch der ASV Botnang torreich beginnen, patzt der Dritte aus dem Trio der Meisterschaftsfavoriten. Ein Rückkehrer trifft gleich vierfach, und ein anderer Spieler wartet mit einem rekordverdächtigen Hattrick auf.

Maximilian Kroh 02.09.2024 - 19:43 Uhr

Egal, auf welchen Platz man geschaut hat, die Hitze war zum Saisonauftakt am Sonntag in der Staffel 1 der Kreisliga A ein großes Thema. Denn in der prallen Sonne auf staubtrockenem Kunstrasen Fußball zu spielen, das kann schnell ungemütlich werden. Wer eine holprige Vorbereitung hinter sich hatte, bekam das direkt zu spüren. Das erste dicke Ausrufezeichen kommt indes von Türkspor Stuttgart. Der Bezirksliga-Absteiger hat mit einem Acht-Tore-Spektakel gleich die Tabellenführung übernommen. Ein Blick auf alle Begegnungen.