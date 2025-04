Nach einer Terminpanne des Unparteiischen gewinnt der PSV Stuttgart gegen das Schlusslicht SV Sillenbuch II.

Dominik Grill 16.04.2025 - 16:01 Uhr

Für ein offizielles Fußballspiel braucht es gemeinhin vier Komponenten: einen Ball, zwei Mannschaften, ein Spielfeld und einen Schiedsrichter. An letzterem, beziehungsweise dessen Fehlen, drohte die Nachholpartie zwischen dem PSV Stuttgart und dem SV Sillenbuch II zu scheitern. Wegen des VfB-Heimspiels gegen den SV Werder Bremen am Sonntag war das Duell des 21. Spieltags der ersten Kreisliga-A-Staffel Stuttgart/Böblingen verschoben worden. Doch auch der Nachholtermin am Dienstagabend verzögerte sich – auf kuriose Art und Weise. „Beide Mannschaften stehen auf dem Spielfeld, aber der wichtigste Mann fehlt“, sagt Avdo Smajic, Trainer des PSV Stuttgart, „das war natürlich sehr ärgerlich.“ Der vorgesehene Unparteiische weilte in Nürtingen und hatte seine Pflicht vergessen, wie ein Telefonanruf ergab. Schließlich wurde ein spontaner Ersatz organisiert und das Spiel konnte mit halbstündiger Verspätung beginnen. Am Ende ging der PSV mit 2:0 als Sieger vom Platz.