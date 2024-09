Der KV Plieningen übernimmt die Tabellenführung. Außer ihm sind auch noch drei andere Mannschaften verlustpunktfrei. In Büsnau kommen dabei EM-Erinnerungen auf – während beim Aufsteiger Zuffenhausen ein Feldspieler zwischen die Pfosten muss.

Benjamin Schieler 09.09.2024 - 19:03 Uhr

Zweiter Spieltag, zweiter Sieg – über dieses Prädikat freuen sich in der Kreisliga-A-Staffel 2 der KV Plieningen, der GFV Ermis Metanastis Stuttgart, die Sportfreunde Stuttgart und der TSV Jahn Büsnau. Die Griechen von Ermis legten bei ihrem Auftritt in Möhringen erst in einer wilden zweiten Hälfte los. Einen Kantersieg gab es für Makedonja Stuttgart. Die Spiele in der Übersicht.