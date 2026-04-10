Fußball – Kreisliga A: TB Ruit gewinnt Kellerduell bei der SG Eintracht Sirnau

Die Kreisliga-A-Fußballer des TB Ruit gewannen das Nachhol-Kellerduell des 14. Spieltags bei der SG Eintracht Sirnau mit 3:1 (1:0) und kletterten mit nun 27 Punkten vorerst vom vorletzten Rang auf Platz zehn. „Es war ein extrem wichtiger Sieg – nicht nur aus tabellarischer Sicht, sondern auch fürs Selbstvertrauen. Nach dem Spiel waren bei uns alle happy, der Erfolg hat richtig gutgetan. Wir sind froh, dass der Wille endlich wieder da war“, betont Ruits Kapitän Dirk Schimmele.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball – Vorschau Was bringt der „Wonnemonat April“? Der Fußball-Verbandsligist FC Esslingen will endlich wieder gewinnen und präsentiert zwei Rückkehrer. A-Ligist TSV Deizisau möchte dagegen oben bleiben. Ruiter legen nach der Pause direkt nach Die Sirnauer rangieren durch die Niederlage dagegen auf Rang 13 mit 25 Punkten. „Wir sind in der 32. Minute durch Felix Rapp in Führung gegangen, da war das Spiel noch relativ ausgeglichen. Und wir haben nach der Pause durch mein Freistoßtor direkt nachgelegt“, erzählt Schimmele und ergänzt: „Die Sirnauer waren aber immer gefährlich, verschossen einen umstrittenen Foulelfmeter und kamen durch ein Top-Tor von Dennis Hauck zum Anschlusstreffer. Den 3:1-Endstand erzielte Andreas Böhm dann erneut per Freistoß für uns – Standards entscheiden eben manchmal Spiele.“

Spannende Konstellation im KLA-Abstiegskampf

Wie wichtig der Erfolg für den TBR bei der SGE war, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Im Kampf gegen den Abstieg geht es in der Kreisliga A weiterhin eng und spannend zu. Den Neunten TSV Notzingen und den nun Vorletzten VfB Oberesslingen/Zell trennen lediglich vier Punkte. Nur das Schlusslicht FV Plochingen II ist mit sieben Zählern bereits abgeschlagen. „Wir sind froh, dass wir wieder aus den Vollen schöpfen und Qualität von der Bank bringen können. Mit einem weiteren Sieg zu Hause gegen den VfBOEZ am Sonntag wollen wir uns mehr Luft verschaffen“, sagt Schimmele.