Fußball – Kreisliga A TB Ruit gewinnt Kellerduell bei der SG Eintracht Sirnau
Die Fußballer des TB Ruit verschaffen sich durch den 3:1-Erfolg im Kreisliga-A-Kellerduell bei der SG Eintracht Sirnau etwas Luft im Abstiegskampf.
Die Fußballer des TB Ruit verschaffen sich durch den 3:1-Erfolg im Kreisliga-A-Kellerduell bei der SG Eintracht Sirnau etwas Luft im Abstiegskampf.
Die Kreisliga-A-Fußballer des TB Ruit gewannen das Nachhol-Kellerduell des 14. Spieltags bei der SG Eintracht Sirnau mit 3:1 (1:0) und kletterten mit nun 27 Punkten vorerst vom vorletzten Rang auf Platz zehn. „Es war ein extrem wichtiger Sieg – nicht nur aus tabellarischer Sicht, sondern auch fürs Selbstvertrauen. Nach dem Spiel waren bei uns alle happy, der Erfolg hat richtig gutgetan. Wir sind froh, dass der Wille endlich wieder da war“, betont Ruits Kapitän Dirk Schimmele.