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  6. TB Ruit gewinnt Kellerduell bei der SG Eintracht Sirnau

Fußball – Kreisliga A TB Ruit gewinnt Kellerduell bei der SG Eintracht Sirnau

Fußball – Kreisliga A: TB Ruit gewinnt Kellerduell bei der SG Eintracht Sirnau
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Der TBR sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga-A 1 Foto: oh

Die Fußballer des TB Ruit verschaffen sich durch den 3:1-Erfolg im Kreisliga-A-Kellerduell bei der SG Eintracht Sirnau etwas Luft im Abstiegskampf.

Reporter: Robin Kern (rob)

Die Kreisliga-A-Fußballer des TB Ruit gewannen das Nachhol-Kellerduell des 14. Spieltags bei der SG Eintracht Sirnau mit 3:1 (1:0) und kletterten mit nun 27 Punkten vorerst vom vorletzten Rang auf Platz zehn. „Es war ein extrem wichtiger Sieg – nicht nur aus tabellarischer Sicht, sondern auch fürs Selbstvertrauen. Nach dem Spiel waren bei uns alle happy, der Erfolg hat richtig gutgetan. Wir sind froh, dass der Wille endlich wieder da war“, betont Ruits Kapitän Dirk Schimmele.

 

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Ruiter legen nach der Pause direkt nach

Die Sirnauer rangieren durch die Niederlage dagegen auf Rang 13 mit 25 Punkten. „Wir sind in der 32. Minute durch Felix Rapp in Führung gegangen, da war das Spiel noch relativ ausgeglichen. Und wir haben nach der Pause durch mein Freistoßtor direkt nachgelegt“, erzählt Schimmele und ergänzt: „Die Sirnauer waren aber immer gefährlich, verschossen einen umstrittenen Foulelfmeter und kamen durch ein Top-Tor von Dennis Hauck zum Anschlusstreffer. Den 3:1-Endstand erzielte Andreas Böhm dann erneut per Freistoß für uns – Standards entscheiden eben manchmal Spiele.“

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