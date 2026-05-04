Fußball – Kreisliga A: TB Ruit siegt klar im Kellerduell – „Es gab auch deutliche Worte in der Kabine“

In der Fußball-Kreisliga A kam der FV Neuhausen II mit 0:5 (0:4) beim TB Ruit unter die Räder. Der FVN II bleibt aber – da die SG Eintracht Sirnau beim TSV Notzingen ebenfalls eine 0:5-Niederlage kassierte – auf dem Relegationsplatz. Die Ruiter haben nun mit 32 Punkten vorerst fünf Punkte Abstand auf einen Abstiegsplatz und belegen damit Rang zwölf.

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Das Team aus Ruit legte druckvoll los. Foto: Robin Rudel

Der FVN II kam nicht so recht ins Spiel, setzte sich gegen die spielfreudige Heimmannschaft nicht so gut durch, hatte immer Mühe, einen guten Spielfluss hinzubekommen – und waren dann bei den einzelnen Abschlüssen zu harmlos. Auch die Trinkpause des souverän leitenden Schiedsrichters Benjamin Stanzel in der 25. Minute trug nicht zum besseren Spielaufbau der Gäste bei. Ruit war weiterhin überlegen, stand auch in der Abwehr stabil, kam durch schnelle Angriffe zu vielen guten Chancen. Und so erhöhten die Ruiter auf 3:0 (42. Minute). Erneut war es Ruits Böhm, der einen Pass auf Patrick Schön spielte, auf Dzaferi weitergab – und dieser halbhoch traf. Kurz darauf kam es dann noch besser für den TBR. Bereits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte verlängerte Dzaferi auf Lukas Würschüm der flach ins lange Eck zum 4:0-Pausenstand einnetzte.

Fußball – Kreisliga A – Abstiegskampf pur

TBR-Trainer Pascal Rückle meinte dazu: „Abstiegskampf pur, wir haben uns viel vorgenommen und man hat gemerkt, dass wir wollen.“ Im Gegensatz zu FVN-II-Trainer Daniel Schlüter, der das Spiel seines Teams „katastrophal“ nannte und weiter anmerkte: „Ich hatte das Gefühl, dass wir was machen können. Aber dass die Mannschaft so leblos auftritt, hätte ich nicht erwartet. Deswegen gab es auch deutliche Worte in der Kabine.“

Genützt hatte die Ansprache in der Pause nicht mehr viel. Die Partie verlief weiterhin zu Gunsten der Ruiter: Sie waren nach wie vor bissiger und die Gäste erspielten sich nur wenige gute Chancen. Das 5:0 durch Jacob Lausterer, der aus 18 Metern abzog und halbhoch traf, wurde – da der Ball durch eine Lücke im Netz nicht im Tor blieb – fairerweise auch vom Gästeteam als Tor bestätigt – und das war auch der Endstand.

TB Ruit: „Wir haben uns belohnt“

Neuhauens Trainer Schlüter merkte an: „Wir müssen jetzt in den kommenden Wochen Gas geben. Ich hoffe, dass die Mannschaft durchzieht.“ TBR-Coach Rückle strahlte dagegen: „Der Sieg geht völlig zu Recht in Ordnung, hätte noch höher ausfallen können, wenn wir es besser zu Ende gespielt hätten. Wir haben die vergangenen Spiele gut gespielt, nur die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Wir haben uns belohnt und dazu noch nach bestimmt eineinhalb Jahren mal wieder zu Null gespielt – in dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Nun müssen wir nach Deizisau und wollen dort genauso weiterspielen wie bisher.“

TB Ruit: Schmid – Schön (61. Philipp Lausterer), Steininger, Schimmele (78. Meier), Hofmann – Kuhn (61. Rapp), Würschum (61. Böhner), Böhm, Jacob Lausterer – Dzaferi, Ehrmeier (78. Ellwanger).

FV Neuhausen II: Gleißner – Piller (46. Bolich), Santos, Brekalo (75. Vollmer) – Potsolidis (58. Ferrucci), Jannik Majhen (50. Weber), Hendrik Majhen, Preuß – Lanzano, Ayuk (64. Heck), Stickel.

Schiedsrichter: Benjamin Stanzel (Überkingen).

Zuschauer: 60.

Tore: 1:0 Ehrmeier(7.), 2:0 Dzaferi (25.), 3:0 Dzaferi (42.), 4:0 Würschum (45.+3), 5:0 Jacob Lausterer (56.)

Gelbe Karten: Kuhn / Preuß.

Beste Spieler: Böhm, Ehrmeier, Würschum / Stickel, Lanzano, Bolich.