Fußball – Kreisliga A TB Ruit siegt und spielt „mal wieder zu Null“
Im KLA-Kellerduell siegt der TB Ruit klar mit 5:0 gegen den FV Neuhausen II und verschafft sich in der Tabelle Luft nach unten.
Im KLA-Kellerduell siegt der TB Ruit klar mit 5:0 gegen den FV Neuhausen II und verschafft sich in der Tabelle Luft nach unten.
In der Fußball-Kreisliga A kam der FV Neuhausen II mit 0:5 (0:4) beim TB Ruit unter die Räder. Der FVN II bleibt aber – da die SG Eintracht Sirnau beim TSV Notzingen ebenfalls eine 0:5-Niederlage kassierte – auf dem Relegationsplatz. Die Ruiter haben nun mit 32 Punkten vorerst fünf Punkte Abstand auf einen Abstiegsplatz und belegen damit Rang zwölf.