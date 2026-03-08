Fußball – Kreisliga A TSV Wendlingen gewinnt das Spitzenspiel in Unterzahl
Der TSV Wendlingen gewinnt in der Fußball-Kreisliga A das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer TSV Wernau knapp mit 2:1 – und übernimmt Platz eins.
„Wie kann man ein solches Spiel verlieren“, war von vielen Wernauer Fans nach Abpfiff der Begegnung zu hören. Obwohl der TSV Wendlingen 72 Minuten in Unterzahl spielte, gelang es dem TSV Wernau – vor dem Spiel noch Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A – nicht, das Spitzenspiel für sich zu entscheiden. Die Wendlinger siegten knapp gegen Wernau mit 2:1 (1:0) und stehen nun an der Tabellenspitze.