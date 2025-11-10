In der Kreisliga A1 Enz/Murr setzt sich der GSV Höpfigheim mit 6:4 beim TSV 1899 Benningen durch. Der SGV Murr behauptet mit einem Zittersieg die Tabellenspitze.
10.11.2025 - 12:21 Uhr
Ein Quartett kristallisiert sich inzwischen im Meisterschaftsrennen der Kreisliga A1 Enz/Murr heraus: Ligaprimus bleibt dabei nach einem knappen 2:1 (1:1)-Sieg bei Kellerkind TSV Asperg der als einziges Team noch ungeschlagene SGV Murr, doch die Verfolger TSV Grünbühl, VfB Neckarrems 1913 und TSV Affalterbach halten Anschluss.