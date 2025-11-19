Fußball Kreisliga A2 SpVgg Renningen überrollte den Tabellenführer
Die SpVgg Renningen schlug das zuvor unbesiegte Team Drita Kosova Kornwestheim überraschend deutlich mit 5:2. Trainer Michael Schürg erklärt, warum er zurückhaltend bleibt.
Eine Woche nach dem Unentschieden gegen die Spvgg Warmbronn kassiert Primus Drita Kosova Kornwestheim die erste Saisonniederlage, diese fällt deutlich aus. Vom ärgsten Verfolger SpVgg Renningen bekommen die sonst so defensivstarken Kornwestheimer fünf Treffer eingeschenkt.