Fußball Kreisliga A2 Alle Wintertransfers im Überblick

Fußball Kreisliga A2: Alle Wintertransfers im Überblick
1
Einer der Winterneuzugänge der Kreisliga A2: Gabrijel Kolar (Mi.) kommt von Croatia Stuttgart zum SV Leonberg/Eltingen II. Foto: Günter E. Bergmann - Photography

In der vollendeten Winterpause gab es einige Veränderungen in den Kadern der Kreisligisten. Wir haben eine Übersicht über die Zu- und Abgänge der Teams aus dem Altkreis erstellt.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Manche Spieler wurden beim Rückrundenauftakt der Kreisliga A2 am vergangenen Sonntag vermisst. Dafür gab es auch einige neue Gesichter auf den Bolzplätzen im Altkreis zu sehen. Eine Übersicht über die Wintertransfers der Vereine:

 

SpVgg Renningen:

Zugänge: keine

Abgänge: Robin Haaße (Abwehr, TSV Heimsheim)

Spvgg Weil der Stadt:

Zugänge: Tarik Ören (Mittelfeld, TSF Ditzingen II), Osman Kocaoglu (Mittelfeld, AKV B.G. Ludwigsburg), Kostas Kampouridis (Mittelfeld, TSV Heimsheim II)

Schmerzhafter Abgang: Weil der Stadts Dauerbrenner Robin Kuhn zieht es zum TSV Heimsheim. Foto: Andreas Gorr

Abgänge: Robin Kuhn (Mittelfeld), Kevin Kemmler (Angriff, beide TSV Heimsheim)

Spvgg Warmbronn:

Zugänge: Tamer Abdelrahman (Angriff, vereinslos, zuletzt SG Grafenberg A-Jugend), Mohammad Tajik (Angriff, SV Rohrau)

Abgänge: keine

TSV Münchigen II:

Zugänge: Ivan Percobic (Angriff, OFK Beograd Stuttgart)

Abgänge: Michele Zaccagnino (Angriff, Karriereende)

SKV Rutesheim II:

Zugänge: Alesio Beqaj (Angriff, SV Böblingen II) Kaan Atik (Abwehr, KSV Renningen), Joscha Oßwald (Tor, FV Tennenbronn)

Abgänge: Freddy Kouassi (Mittelfeld, vereinslos)

TSF Ditzingen:

Zugänge: Rafael Bucar, Colin Konjhodzic (beide Mittelfeld, eigene Jugend), Burak Belkaya (Angriff, SV Perouse), Thimo Schiek (Abwehr, SC Stammheim II)

Kurzfristig finden die TSF Ditzingen in Thimo Schiek (li.) Verstärkung für die Defensive. Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Abgänge: Alex Cassavia (Mittelfeld, Svgg Hirschlanden-Schöckingen)

SV Gebersheim:

Zugänge: Jonas Schmid (Abwehr, SV Gebersheim II)

Abgänge: keine

TSV Flacht:

Zugänge: Kajeevan Sasikaran (Angriff, TSV Wiernsheim) Jonathan Zuber (Mittelfeld, vereinslos, zuletzt SKV Rutesheim II)

Jonathan Zuber (re., im Trikot der Flachter Volleballer 2022) schnürt nun wieder die Fußballschuhe, ebenfalls für den TSV Flacht. Foto: Andreas Gorr

Abgänge: keine

TSV Höfingen:

Zugänge: keine

Abgänge: Yannick Hueber (Abwehr, SV Gebersheim II), Tim Haimerl (Abwehr, vereinslos)

KSV Renningen:

Zugänge: Oguz Arslan (Mittelfeld, TS Echterdingen), Burak Karaer (Mittelfeld, TSV Merklingen)

Abgänge: Emre Bayrak (Mittelfeld, TSV Bernhausen), Kaan Atik (Abwehr, SKV Rutesheim II)

SV Leonberg/Eltingen:

Zugänge: Gabrijel Kolar (Angriff, Croatia Stuttgart)

Am ersten Spieltag der Rückrunde netzte Stürmer Gabrijel Kolar (Mi.)bereits doppelt für den SV Leonberg/Eltingen II. Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Abgänge: keine

FC Gerlingen:

Zugänge: Finn Mattes (Tor, TSV Heimerdingen II)

Abgänge: Linus Bayer (Abwehr, TSV Heimerdingen A-Junioren)

TSV Heimerdingen II:

Zugänge: Kyriakos Laftsidis (Abwehr, SV Hellas Bietigheim)

Abgänge: Finn Mattes (Tor, FC Gerlingen)

