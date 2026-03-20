Fußball Kreisliga A2 Die Kreisliga A2 – eine abstiegsfreie Zone?
Der Rückzug des TSV Münchingen II aus der Kreisliga A2 wirkt sich auf den Abstiegskampf aus. Ob es überhaupt einen Absteiger gibt, wid weiter oben entschieden.
Der Rückzug des TSV Münchingen II aus der Kreisliga A2 wirkt sich auf den Abstiegskampf aus. Ob es überhaupt einen Absteiger gibt, wid weiter oben entschieden.
Abstiegskampf bedeutet Spannung, oft bis zur letzten Sekunde. In der Fußball Kreisliga A2 könnten die Fans im Saisonendspurt jedoch vor unspektakulären Wochen stehen.