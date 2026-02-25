Fußball Kreisliga A2 Die Ligaspitze marschiert weiter
Drita Kosova Kornwestheim und die SpVgg Renningen distanzieren mit ihren beiden 4:0-Erfolgen die Konkurrenten. Die Spvgg Warmbronn will die Top Drei angreifen.
Drita Kosova Kornwestheim und die SpVgg Renningen distanzieren mit ihren beiden 4:0-Erfolgen die Konkurrenten. Die Spvgg Warmbronn will die Top Drei angreifen.
Mit einem Punkt in Renningen überholen die neue Tabellensechste TSF Ditzingen den punktgleichen TV Möglingen, der allerdings ein spielfreies Wochenende verbrachte.