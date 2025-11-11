Die Formkurve des SV Leonberg/Eltingen II zeigt steil nach unten. Gegen den TSV Flacht setzt es die fünfte Pleite aus den letzten sechs Spielen. Dabei konnte die Mannschaft von Trainer Sebastian Kohler, der die ersten 80 Minuten selbst auf dem Feld verbrachte, zur Halbzeit noch die Null halten. Die schwarz-blauen Gäste waren spielerisch zwar überlegen, während sich die gelb gekleideten Gastgeber sich auf schnelle Gegenstöße fokussierten. Beiden Teams gelang jedoch kein Treffer im ersten Durchgang, die Weste der SV-Zweiten blieb also bis zum Pausenpfiff weiß.

Das änderte sich im zweiten Durchgang jedoch schlagartig, binnen acht Minuten gingen die Flachter mit drei Treffern in Führung. Den ersten erzielte Außenverteidiger Robin Schwenker in Minute 53, nach einer frühen Druckphase dem Seitenwechsel folgend eroberte er am Strafraumrand den Ball gegen Gentian Lipaj und schob die Kugel durch die Beine von Schlussmann Ole Haug ins Tor. Lipaj leitete sechs Minuten später auch das zweite Tor für den TSV Flacht ein. Bei einem Freistoß für Leonberg/Eltingen im linken Halbfeld war die Mannschaft aufgerückt und defensiv ungeordnet.

Florian Schwenker (hi./hier im Spiel gegen die SpVgg Renningen) erzielte die Führung des TSV Flacht. Foto: Andreas Gorr

Lipaj spielte einen flachen Ball ins Zentrum, fand dort jedoch nur den Fuß von Flachts zentralem Innenverteidiger Luca Schmid, der den Ball mit einem direkten Kontakt sofort steil in die Spitze spielte. Der fußschnelle Christopher Welsch schüttelte gleich zwei gegnerische Verteidiger ab und krönte die Aktion mit einem frechen Lupfer über Keeper Haug. Nur zwei Minuten später schickte Welsch dann auf Höhe der Mittellinie seinen Mittelfeldspieler Kevin Bauer über den linken Flügel. Im Strafraum erhielt er den Ball zurück und prüfte Haug mit einem wuchtigen Abschluss. Diesen konnte der Torwart noch parieren, im Nachschuss war er gegen Welsch dann machtlos, der damit sein neuntes Saisontor erzielte.

Drei Nackenschläge sind der K. o.

Die drei schnellen Nackenschläge hatten den Gastgeber schwer geschockt. Den nach der Pause hoch effizienten Flachtern liefen Kohler und seine Spieler oft nur hinterher, die Luft war merklich raus. Acht Minuten nach dem dritten Gegentor legten die weiter spielbestimmenden Gäste ihr viertes Tor nach, das dem ersten sehr ähnlich sah, nur die Rollen waren dieses Mal vertauscht. Dieses Mal schickte Bauer Doppelpacker Welsch über die linke Bahn und erhielt den Ball am Strafraumeck zurück. Aus halblinker Position schweißte der Routinier, der beim TSV Flacht seine zehnte Spielzeit bestreitet, das Leder in den rechten Torwinkel, Haug flog vergeblich.

TSV-Goalgetter Christopher Welsch (re./hier im Duell mit Torhüter Niklas Kimmich vom FC Gerlingen) Foto: Andreas Gorr

In der 83. Minute wurde Bauer, der unter lautstarken Protesten der Gegenspieler das ein ums andere Mal durchaus rustikal zugelangt hatte, vom Feld genommen, aber seine Mannschaft wirkte offensiv weiter. Kapitän Lukas Küppers steckte bei einem Konter in der 89. Minute auf Schwenker durch, der Torschütze des ersten Tores wurde im direkten Duell mit Ole Haug vom Keeper von den Beinen geholt, es gab Strafstoß für Flacht. Küppers verlud Gegenspieler Haug und traf rechts unten zum Endstand. Für Leonberg/Eltingen hätte es beinahe noch zum Ehrentreffer gereicht, doch den Abschluss von Joker Colin Stahl lenkte TSV-Torwart Jonas Welting noch an den Querbalken.

So musste sich der SV Leonberg/Eltingen II erneut geschlagen geben, zum ersten Mal seit Februar 2023 gegen den TSV Flacht. Dieser überholt den SV damit, ebenso wie die siegreichen TSV Höfingen und KSV Renningen. Für Kohlers Mannschaft hat der knallharte Abstiegskampf spätestens jetzt offiziell begonnen.