Fußball Kreisliga A2: FC Gerlingen heizt den Abstiegskampf ein

Der FC Gerlingen landet einen immens wichtigen 5:4-Erfolg gegen den Abstiegskonkurrenten SV Leonberg/Eltingen II. Zum Auftakt in die Rückrunde hatte das Team neun Gegentore vom neuen Spitzenreiter SpVgg Renningen kassiert und damit einen denkbar schlechten Start ins Pflichtspieljahr 2026.

Erschwerend hinzu kam der Umstand, dass die Abstiegskonkurrenten TSV Höfingen und SV Leonberg/Eltingen II ihre Spiele am 16. Spieltag gewannen und der Rückstand des FC auf den Relegationsplatz auf fünf Zähler anwuchs. Gleichzeitig verkürzte der TSV Heimerdingen II den Rückstand auf Gerlingen und rückte bis auf einen Punkt an den Vorletzten heran.

Schwierige Anfangsphase für den FC gegen verstärkte Gäste

Vor dem Heimspiel gegen die Zweitvertretung Leonberg/Eltingens stand der FC also mit dem Rücken zur Wand. Doch die Flucht nach vorn gelang, was FC-Trainer Daniel Bersaglio ein gutes Gefühl einbrachte. „Wir wussten, dass es eine schwierige Aufgabe wird, dass der Leonberg mit ein paar Verstärkungen von Team eins kommt“, sagte der Trainer, die Gäste hatten die Landesligaspieler Patrik Hofmann, Marvin Hampel und Fabian Kern an Bord.

Fabian Kern (2.v.l.) und Patrik Hofmann (2.v.r.) verstärkten die Zweitvertretung. Foto: Andreas Gorr

Für die Führung des SV Leonberg/Eltingen II sorgte aber Spielertrainer Sebastian Kohler, der eine Flanke Hampels vom linken Flügel am langen Pfosten wuchtig einköpfte (14.). „In der Offensive hatten sie gute Anlagen, in den ersten 20 Minuten haben wir ein bisschen gebraucht, um uns darauf einzustellen“, erklärte Bersaglio.

Die Rückkehrer geben Aufwind

Vier Minuten nach dem Rückstand fand Gerlingen die zügige Antwort, der in die Startelf zurückgekehrte Marvin Mieck erhielt gute 13 Meter vor dem Tor einen scharfen Querpass von Michael Widmann und schloss mit dem zweiten Kontakt links unten ab. Bersaglio hatte seinen Top-Torjäger, dem bereits der neunte Saisontreffer gelang, vom angestammten Flügel auf die zentrale defensive Mittelfeldposition. Von dort lenkte der ballsicherere Kicker das Spiel, Bersaglio lobte seinen Auftritt als „richtig gut, wirklich überragend, fußballerisch und kämpferisch.“

Die Rückkehr von Marvin Mieck (re.) spielte eine wichtige Rolle für den Erfolg des FC. Foto: Andreas Gorr

Auch in der Abwehr konnte sich Bersaglio über neue Verstärkungen freuen. Kapitän Boike Bischoff und Tim Grötzinger kehrten nach ihren Ausfällen in den Defensivverbund zurück, auch der in der Rückrunde aus langer Verletzungspause zurückgekehrte Kristian Dugandzic stand in der Startformation. Coach Bersaglio lobte die erfahrenen Verteidiger, die der Defensive Stabilität verliehen und vor allem SV-Stürmer Hofmann gut im Griff hatten.

Raus aus der Pressingfalle, rein ins Tor – zweimal

Nach dem Führungstor der Gäste gelang es den Hausherren mehrfach, das Pressing der Gäste gut aufzulösen, beispielsweise mit langen Bällen von Torwart Finn Mattes auf Zielspieler Josip Kulijer, eine solche Aktion leitete auch den Ausgleich ein. In der 29. Minute befreiten sich Ludwig Krischtan, Kulijer und Baran Arslantas im Verbund aus der SV-Falle, letztgenannter fand dann mit einem langen, von Kern abgefälschten Ball den einlaufenden Maximilian Graf. Dieser legte auf den kreuzenden Widmann quer, der den Ball mit der Brust mitnahm und über Keeper Ole Haug zur umjubelten Gerlinger Führung einnetzte.

Baran Arslantas (2.v.l.) leitete den Führungstreffer ein. Foto: Andreas Gorr

Noch vor der Pause jubelten die heimischen Anhänger auf dem Breitwiesensportplatz erneut, bei einem Flugball von Graf sprang Abbabs Qasem unter dem Ball durch, Kulijer traf per Aufsetzer ins lange Eck links unten (34.). „So hatten wir es uns vorgestellt“, lobte Bersaglio die Entstehung der Tore. Nachdem seine Mannschaft vor der Pause weitere Torchancen liegen ließ, gelang in der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff erstmal nichts. „Da verfallen wir in alte Muster, man sieht, wie viel wir noch arbeiten müssen“, mahnte der Trainer. So kam es, wie es kommen musste: einen langen Ball von SV-Verteidiger Leon Hundt erlief der fußschnelle Winterneuzugang Gabrijel Kolar und bezwang Gerlingens neuen Schlussmann Finn Mattes mit einer Direktabnahme von der Strafraumgrenze, bei welcher der FC-Keeper alles andere als gut aussah (52.). In der 61. Minute köpfte Orhan Tekin eine Kern Ecke von der rechten Seite zum Ausgleich ein.

Mit Traumtor und Willen zum Erfolg

Doch die Messe war längst nicht gelesen, in der 69. Minute brachte Graf den FC erneut in Führung. Er schlug einen Freistoß von der rechten Seitenlinie aus in den Fünfmeterraum, von wo der Aufsetzer an Haug vorbei ins Tor sprang. Bersaglio gestand, man habe sich mit dieser Taktik am Profifußball orientiert. Generell wollte der Coach mehr Gefahr über Standards entwickeln, was in diesem Falle mustergültig gelang. Der FC wehrte sich nach Kräften gegen die anstürmenden Gegner, welche die drohende Niederlage mit allen Mitteln abzuwenden suchten.

Fabian Kern (li.) war an drei eigenen und zwei gegnerischen Toren beteiligt. Foto: Andreas Gorr

Nach einem Befreiungsschlag von Adrian Rapp gewann Mieck das offensive Kopfballduell gegen Kern und der durchstartende Nicolas Müller schob an Haug vorbei zum fünften Tor für die Hausherren ein. Den Gästen gelang in Person von Hofmann, der eine erneute Kern-Ecke von rechts ins lange Eck schädelte, noch der Anschlusstreffer, doch der Unparteiische pfiff in der Folge nicht mehr an. Für den FC Gerlingen waren drei wichtige Zähler im Sack.

Gerlingen belohnt sich für die harte Arbeit

„Ein gutes Spiel von beiden Teams. Man hat gemerkt, dass beide drinbleiben wollen“, lautete das Fazit von Daniel Bersaglio. Aktuell sei jedes Spiel für den FC ein Sechs-Punkte-Spiel, da man sich in die derzeit missliche Lage gebracht habe. Für die kommenden Aufgaben macht der Erfolg besonders viel Mut, meinte Bersaglio. „Fühlt sich gut an, man belohnt sich für die Arbeit, die man reinsteckt. Es gibt uns auch Selbstvertrauen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber da müssen wir unermüdlich weitermachen“, erzählte der Gerlinger Coach.

Der Abstiegskampf wird immer heißer

Mit ihrem dritten Saisonsieg verschaffen sich die Gerlinger mehr Luft im Keller, der Vorsprung auf Heimerdingen II wächst wieder auf vier Punkte an. Gleichzeitig heizen die FC-Kicker den Kampf um den Klassenerhalt wieder mächtig an. Der KSV Renningen auf dem Relegationsplatz gewinnt einen Punkt hinzu, Gerlingen rückt jedoch auf nur noch drei Punkte heran.

Gerlingen (o. Dominik Smolarek) und Flacht (u. Luca Boldrini kämpfen weiter um den Klassenerhalt. Foto: Andreas Gorr

Auch die SV-Zweitvertretung und der TSV Flacht bleiben mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz weiterhin in Schlagdistanz für die weiterhin abstiegsgefährdeten Gerlinger, ebenso wie der TSV Höfingen und der SV Gebersheim mit ebenfalls einem weiteren Punkt mehr. Somit besteht zwischen Platz neun und dem ersten Abstiegsplatz 14 nur noch ein Abstand von fünf Zählern. Die kommenden Wochen verheißen einen spannenden Abstiegskampf.