Fußball Kreisliga A2 FC Gerlingen heizt den Abstiegskampf ein
Der FC Gerlingen geriet im Tabellenkeller mächtig unter Druck. Gegen Konkurrent SV Leonberg/Eltingen II holte die Mannschaft drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Der FC Gerlingen landet einen immens wichtigen 5:4-Erfolg gegen den Abstiegskonkurrenten SV Leonberg/Eltingen II. Zum Auftakt in die Rückrunde hatte das Team neun Gegentore vom neuen Spitzenreiter SpVgg Renningen kassiert und damit einen denkbar schlechten Start ins Pflichtspieljahr 2026.