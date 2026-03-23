Fußball Kreisliga A2: SKV Rutesheim stellt U23-Trainer Germanus frei

Der Landesligist zieht personelle Konsequenzen aus der sportlichen Situation. Kurzfristig übernimmt der bisherige Co-Trainer, auch die langfristige Perspektive ist schon geklärt.

Die SKV Rutesheim hat Tobias Germanus entlassen. Der Trainer der zweiten Mannschaft wurde nach der dritten Niederlage in Folge und dem Absturz auf den Abstiegs-Relegationsplatz freigestellt, dies bestätigte Gunter Epple, stellvertretender Abteilungsleiter der Rutesheimer Fußball-Abteilung am Montag nach der 2:6-Pleite beim KSV Renningen. Epple betonte, der Verein sei Germanus dankbar für sein Engagement und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.