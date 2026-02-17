Fußball Kreisliga A2 SpVgg Renningen erobert Platz eins mit Kantersieg
Die SpVgg Renningen ist nach dem 9:0 gegen den FC Gerlingen neuer Spitzenreiter der Kreisliga A2. Die Aussichten des FC werden dunkler.
Die SpVgg Renningen hat den von Trainer Michael Schürg beschworenen Turbo gezündet und zum Rückrundenstart der Kreisliga A2 den FC Gerlingen mit 9:0 aus dem Sportpark Stegwiesen gefegt.