Fußball Kreisliga A2 SpVgg Renningen erobert Platz eins mit Kantersieg

1
Quentin Klett (re., gegen Flachts Sven Gümperlein) traf in beiden Halbzeiten früh. Foto: Andreas Gorr

Die SpVgg Renningen ist nach dem 9:0 gegen den FC Gerlingen neuer Spitzenreiter der Kreisliga A2. Die Aussichten des FC werden dunkler.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Die SpVgg Renningen hat den von Trainer Michael Schürg beschworenen Turbo gezündet und zum Rückrundenstart der Kreisliga A2 den FC Gerlingen mit 9:0 aus dem Sportpark Stegwiesen gefegt.

 

Bereits nach 30 Sekunden traf Quentin Klett zur Führung, im direkten Gegenzug verpasste Maximilian Graf die Großchance auf den Ausgleich. Nach Toren von Cedric Wurmbrand (13.), Julius Böhler (24.) und Oliver Schüle (43.) gingen die Hausherren mit einem komfortablen 4:0 in die Halbzeit, besonders Schüles Volley-Tor nach einem weiten Diagonalball von Wurmbrand beeindruckte den Trainer. „Das sieht man nicht alle Tage in der Kreisliga“, sagte Schürg.

SpVgg-Trainer Schürg sah trotz neun Treffern noch Luft nach oben. Foto: Andreas Gorr

Im zweiten Durchgang ging es erneut schnell los und wieder war es Klett (47.). Das Pressing der SpVgg zwang die Gäste wieder vermehrt zu Fehlern in ihrem Spiel. Aaron Berhalter (52.), erneut Schüle per Kopf nach einem Standard (57.), Alim Kerim Göler (60.) und Renningens Top-Joker Leon Kottucz (87.) stellten den Endstand her, der sogar noch höher hätte ausfallen können.

Schneechaos auf dem Platz fordert Trainerteam früh

Dabei stand der Verein vor Anpfiff noch vor Problemen. Der Sportplatz war eingeschneit, bereits am Vormittag hatte sich das Trainerteam zum Schaufeln getroffen. Schürg freute sich, dass seine Mannschaft bis zum Ende gierig auf weitere Treffer blieb, kritisierte jedoch, dass sein Team im zweiten Durchgang überheblich wurde und den Gegner zu Spielanteilen und Torchancen kommen ließ. Im spielerischen Bereich sah er eine gute Entwicklung seiner Mannschaft, trotz des deutlichen Erfolges sind die gemischten Gefühle des Coaches aber noch nicht ausgeräumt. Dass sein kritischer Blick auf die Details auch mit seiner Spielerkarriere verneint dieser nicht.

FC Gerlingen fehlen wichtige Akteure

Der leidtragende Gegner reiste bereits ersatzgeschwächt an, Trainer Daniel Bersaglio musste auf Stammtorwart Niklas Kimmich und Top-Torschütze Marvin Mieck verzichten. Bersaglio konstatierte: „Wir waren nicht in der Lage, da etwas entgegenzusetzen. Das ist natürlich brutal und tut weh.“

Finstere Aussichten für Daniel Bersaglio und seinen FC Gerlingen. Foto: Andreas Gorr

Das Pressing der Gegner setzte seiner Mannschaft gehörig zu, dem Coach zufolge sei die Mannschaft noch nicht ausreichend stressresistent. Gleichzeitig lobte er den Gegner: „Chapeau an Renningen, sie sind eine geile Truppe und haben es wirklich sehr gut gemacht.“

Renningen übernimmt Platz eins – dünne Luft im Keller

Mit dem Kantersieg übernimmt die SpVgg Renningen die Tabellenführung und verdrängt Drita Kosova Kornwestheim nach 14 Spieltagen von der Spitze. Für Trainer Schürg eine Momentaufnahme, er meint: „Jetzt wird man von zwei Teams gejagt.“ Trotz des deutlichen Sieges verweist der Trainer auf die noch ausstehenden 14 Spiele.

Die Gerlinger um Fabio Maringolo (re.) brauchen dringend Zählbares. Foto: Andreas Gorr

Der FC Gerlingen bleibt Vorletzter, hat nun fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz bei nur noch einem Zähler Vorsprung den letzten Platz. „Ich weiß , in welcher Lage wir sind“, stellt Bersaglio klar, der zur Ruhe mahnt und sagt: „Die Spiele, in denen wir punkten können, kommen noch.“ Der FC muss dringend den Turbo zünden.

