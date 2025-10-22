Fußball Kreisliga A2 SpVgg Renningen überrollt Gegner – Matthias Stahl mit Viererpack
Wieder schafft der FC Gerlingen den späten Ausgleich. Der TSV Flacht holt den zweiten Sieg, während die Spvgg Weil der Stadt ihren nächsten teuer bezahlt.
Die Spvgg Weil der Stadt stößt in die Top drei der Fußball-Kreisliga A2 vor. Nach dem vierten Sieg in Folge klettert die Sportvereinigung weiter und überholt die Zweitvertretungen aus Rutesheim und Münchingen.