Fußball Kreisliga A2 SpVgg Renningen will den Turbo zünden
Die Fußball-Kreisliga A 2 nimmt wieder Fahrt auf und die SpVgg hat den Aufstieg im Visier. Im Tabellenkeller hoffen viele Teams auf einen Aufschwung.
Die SpVgg Renningen scheint es ernst zu meinen. Vor dem Rückrundenstart in die Kreisliga A 2 hat der Bezirksliga-Absteiger mit sieben Testspielen nicht nur die meisten von allen Teams in der Liga absolviert – den Auftakt gab es bereits am 11. Januar und damit noch vor allen anderen.