Fußball Kreisliga A2 Spvgg Warmbronn stoppt Gebersheimer Aufwärtstrend
Bei der Spvgg Warmbronn verliert der SV Gebersheim mit 2:3. Dabei scheint auch der Schiedsrichter eine Rolle gespielt zu haben.
Zuletzt hatte der SV Gebersheim fünf Spiele in Serie nicht verloren und sich nach dem Relegationsplatz am vierten Spieltag kontinuierlich auf den sechsten Tabellenplatz vorgearbeitet.