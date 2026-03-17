Fußball Kreisliga A2: Spvgg Weil der Stadt bremst Warmbronner Aufbegehren

Platz drei als Saisonziel hatte Felix Raith formuliert, gegen die auf diesem befindliche Spvgg Weil der Stadt wollte Raith mit seiner Spvgg Warmbronn das Rennen nochmal heiß machen. Ein Sieg auf heimischem Platz hätte die Warmbronner bis auf zwei Punkte an die Gäste aus der Keplerstadt herangebracht.

Doch es wurde nichts daraus, denn am Schluss jubelten die Städter über einen 3:1-Auswärtssieg. Von Beginn an war die Spvgg Weil der Stadt spielbestimmend, teilweise ließ sich Offensivgarant Mousa El Arkoubi in die letzte Kette fallen, um den Spielaufbau mitzugestalten. Die Hausherren dagegen verlegten sich im ersten Durchgang vor allem auf schnelle Gegenstöße über Christian Ahlborn und die Stürmer Othman Karwi und Debütant Lionel Milz.

Viel Einsatz, wenig Ertrag: Warmbronn-Stürmer Lionel Milz (re.) Foto: Andreas Gorr

Der großgewachsene Stürmer, der für die Zweitvertretung Warmbronns in der laufenden Spielzeit schon auf 17 Treffer in zehn Spielen kommt, vertrat den angeschlagen auf der Bank verweilenden Top-Torjäger Petrus Glöditzsch. Milz kam zu einigen aussichtsreichen Chancen, konnte sich jedoch ebenso wenig wie alle anderen Akteure in der ersten Hälfte als Torschütze profilieren, es ging torlos in die Pause.

Warmbronn: Plan geht auf – Haizmann unzufrieden

„Genau das war der Plan“, kommentierte Raith das Konterspiel. Im Hinspiel hatte seine Mannschaft bei der 1:6-Pleite in Weil der Stadt laut dem Trainer jedes Tor durch Gegenangriffe über die Flügel kassiert, Raith sagte: „Das wollten wir vermeiden, der Matchplan ist komplett aufgegangen.“ Sein Gegenüber Roland Haizmann, ebenfalls als Spielertrainer auf dem Platz, verfolgte den Plan, von Beginn an hoch zuzustellen und den Gegner um den landesligaerfahrenen Raith nicht zum Spielaufbau kommen zu lassen. Es gelang seiner Mannschaft, den Gegner zu langen Bällen zu zwingen, jedoch bemängelte Haizmann, dass seine Mannschaft diese nicht zufriedenstellend verteidigte.

Felix Raith sah den Matchplan seiner Mannschaft aufgehen, nur die Tore fehlten dem Spielertrainer Warmbronns. Foto: Andreas Gorr

Problematisch an dem Plan Raiths war nur die Chancenverwertung seiner Männer. In der 23. Minute scheiterte Karwi an Weil der Stadts Kapitän Niclas Moser im Tor, über Ahlborn und Mirko Hoffmann landete der Ball in vielversprechender Position bei Milz, der Maximilian Scheele mit einem wuchtigen Abschluss unter der Gürtellinie traf. 16 Minuten später blockte Florian Sprenger einen Querpassversuch von Warmbronns Kapitän Philipp Kindler, der sich eigentlich selbst in guter Abschlussposition befand.

Ausgelassenen Chancen werden bestraft

So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Kabine, Chancen gab es beider Seiten, an der Umsetzung mangelte es jedoch, was Felix Raith nicht so recht schmecken wollte. „Wir hatten fünf, sechs Hundertprozentige“, monierte der Warmbronner Spielertrainer nach der Partie, „im Heimspiel müssen da mindestens drei rein.“ Das Fehlen von Glöditzsch führte dazu, dass der Offensive der Zug zum Tor abkam, in aussichtsreichen Positionen suchten die Hausherren selten den Abschluss und zu oft den zusätzlichen Pass.

Kleiner Kicker, große Wirkung: Osman Kocaoglu (2.v.re.) köpfte Weil der Stadt in Führung – zur Freude von Coach Haizmann (li.). Foto: Andreas Gorr

Die Strafe erhielt die Spvgg Warmbronn in Minute 53, bei einem Eckball El Arkoubis von der rechten Seite rauschte Osman Kocaoglu im Zentrum heran und köpfte die Gäste in Führung. Haizmann hatte in der Kabine deutliche Worte an seine Mannschaft gerichtet, nachdem er die Gastgeber im ersten Durchtgang als „sehr bestimmend und robust“ in den Zweikämpfen erlebte, er habe gemerkt, dass die Spvgg Warmbronn im Kampf um Platz drei keine leeren Worte gewählt hatte. Das Unentschieden zur Pause bezeichnete Haizmann als glücklich, seine Mannschaft hatte vor allem in den direkten Duellen oft den Kürzeren gezogen. „Wenn es spielerisch nicht geht, muss es trotzdem über Wille, Kampf und Geschlossenheit funktionieren“, betonte der zur Winterpause neu installierte Spielertrainer der Städter.

Standardsituationen prägen das Spiel – Warmbronn gleicht aus

Sieben Minuten später bewiesen die Warmbronner, dass auch sie Standardsituationen zu nutzen wissen. Eine flache Eckball-Hereingabe rutschte an Freund und Feind vorbei vor das Tor, wo Philipp Schüle frei vor Moser auftauchte und unter dem Keeper hindurch zum Ausgleich einschob. „Da war ich mir sicher, dass wir das ziehen“, meinte Raith, für dessen Team sich die Möglichkeiten häuften, vor allem Standards prägten die Begegnung. Roland Haizmann lobte im Nachgang, seine Mannschaft habe nach dem Ausgleichstreffer nicht den Kopf hängen gelassen. Die Gastgeber forderten kurz nach ihrem Tor einen Elfmeter, der Schiedsrichter gab jedoch nur Freistoß an der Strafraumgrenze. Roland Haizmann trat etwas später einen Freistoß von der Mittellinie, der kniehoch haarscharf am Warmbronner Tor vorbei schoss.

Wieder El Arkoubi: Traumtor zur Vorentscheidung

Die Vorentscheidung brachte abermals ein Standard. Raith verursachte einen Freistoß am halbrechten Strafraumrand, war jedoch der klaren Meinung, kein Foulspiel begangen zu haben. Den ruhenden Ball zirkelte Mousa El Arkoubi mit dem rechten Fuß in den linken Winkel (72.), „seine Qualität kennen wir“, seufzte Raith. Haizmann sagte über den Führungstreffer: „„Da hatte ich das Gefühl, dass es gut für uns ausgehen wird.“ Zuvor hätte die Begegnung in beide Richtungen kippen können, fand Weil der Stadts Trainer.

Denker, Lenker, Torjäger: Mousa El Arkoubi (Mi.) Foto: Andreas Gorr

El Arkoubi zeigte nur vier Minuten später erneut seine Qualität, der Top-Torjäger der Liga (20 Treffer) zog in bewährter Manier vom linken Flügel ins Zentrum, seinen Abschluss lenkte Ausgleichsschütze Schüle in die eigenen Maschen. Das Spiel war entschieden, die spielerische Qualität ebbte ab. Beide Mannschaften zogen mehr und mehr kleine Fouls, das Spiel war oft unterbrochen. Zwischen Warmbronns Frederik Schindler und dem eingewechselten Städter Drilon Elshani entbrannte in der Schlussphase eine besonders intensive Fehde. „Ich finde es blöd, wenn man sich vom Fußballerischen wegbewegt“, tadelte Haizmann seinen Schützling, den er bereits auf dem Feld mit deutlichen Worten zurechtwies.

Spvgg Warmbronn will sich nicht hängen lassen

Trotz acht Punkten Vorsprung will Roland Haizmann den Blick nun nicht nur nach vorn richten und verweist auf die noch ausstehenden Spiele. „Jedes Spiel in dieser Liga ist schwierig“, warnt er vor den in der kommenden Woche nach Weil der Stadt reisenden Gebersheimern. Felix Raith muss durch die in seinen Augen unglückliche Niederlage einen Rückschlag im Rennen um den dritten Platz verkraften. „Es wird jetzt schwierig. Natürlich sind acht Punkte in dieser Liga unrealistisch“, meinte er mit Blick auf den deutlichen Rückstand. „Aber wir müssen den Kopf trotzdem oben lassen“, gab er sich vorsichtig positiv. Am kommenden Wochenende erwarten die Warmbronner mit Spitzenreiter SpVgg Renningen den nächsten anspruchsvollen Gegner.