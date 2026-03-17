Fußball Kreisliga A2 Spvgg Weil der Stadt bremst Warmbronner Aufbegehren
Die Spvgg Warmbronn holt sich beim Angriff auf Platz drei eine blutige Nase gegen das Team aus Weil der Stadt. Damit wächst der Abstand schier unüberbrückbar an.
Die Spvgg Warmbronn holt sich beim Angriff auf Platz drei eine blutige Nase gegen das Team aus Weil der Stadt. Damit wächst der Abstand schier unüberbrückbar an.
Platz drei als Saisonziel hatte Felix Raith formuliert, gegen die auf diesem befindliche Spvgg Weil der Stadt wollte Raith mit seiner Spvgg Warmbronn das Rennen nochmal heiß machen. Ein Sieg auf heimischem Platz hätte die Warmbronner bis auf zwei Punkte an die Gäste aus der Keplerstadt herangebracht.