Fußball Kreisliga A2 Spvgg Weil der Stadt feiert Kantersieg mit kuriosem Spielverlauf
Die Spvgg Weil der Stadt untermauert ihren Anspruch, in der Kreisliga A2 oben mitzumischen. Beim FC Gerlingen siegt das Team unter besonderen Umständen mit 6:1.
In den letzten sechs Spielen gelangen der Mannschaft von Hanjo Kemmler in fünf Partien mindestens fünf Treffer.