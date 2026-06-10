Fußball Kreisliga A2 Spvgg Weil der Stadt: Torschützenkönig Mousa El Arkoubi mit Viererpack
10.06.2026 - 06:00 Uhr
Die wichtigsten Entscheidungen in der Fußball-Kreisliga A2 waren bereits vor dem 30. Spieltag gefallen. Die SpVgg Renningen steigt als Meister in die Bezirksliga auf, Drita Kosova Kornwestheim kämpft in der Relegation um den Aufstieg. Die letzten Plätze belegen der KSV Renningen, der TSV Heimerdingen II und der zurückgezogene TSV Münchingen II. Da die Staffel keinen direkten Absteiger aus der Bezirksliga erhält, wird ein Abstiegsplatz entfallen und der TSV Heimerdingen II die Relegation spielen.